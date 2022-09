La Selección Española de baloncesto se proclama una vez más ganadora del Eurobasket. Su capitán, Rudy Fernández, ha sido uno de los jugadores que vivió con más emoción el momento, acompañado por su madre, su mujer y sus hijos que no dudaron en viajar hasta Alemania para estar cerca del jugador.

Una vez en España, el equipo celebró la victoria europea junto una multitud de aficionados que se juntaron en el Wizink Center de Madrid. Helen Lindes, mujer de Rudy Fernández, quiso volver a estar presente en uno de los días más especiales para su marido.

La pareja asistió a la cena de celebración acompañados de Maite Farrés, madre del jugador, y disfrutaron de una grandiosa noche para la familia. Helen no dudaba en reconocer lo orgullosa que está de su marido: "Estoy encantada y muy orgullosa de él".

Una opinión que comparte con la madre de Rudy, quien confesaba "estar súper orgullosa también". Mientras, el jugador de la selección ha querido dedicar su victoria en el Eurobasket a su padre: "Sí, por supuesto".

Rudy Fernández asegura que tiene gente cercana de origen francés que le ha felicitado, así que no le da importancia a que hubiera gente que no se esperase a la celebración: "Yo me preocupo de mi gente, de mis compañeros y eso es lo de menos. Tengo muy buenos amigos franceses, tengo compañeros franceses y me han felicitado por el campeonato así que nada.".

La modelo y presentadora utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores recetas y tips para mantenerse en forma y radiante. Una de las más comentadas ha sido la del yogurt de avena y coco que prepara. "Muchos me habéis pedido que ponga aquí esta receta que subí ayer a TikTok. Espero que os guste y si queréis os doy más ideas sanas de comidas para esta nueva temporada".

La avena está considerada como un superalimento perfecto para bajar de peso de forma sana. Tiene un alto contenido en fibra y ayuda a depurar el organismo y a regular el tránsito intestinal. Puedes consumirla de muchas formas pero hay una de ellas que está especialmente recomendada para bajar de peso rápido.

Con esta receta para preparar un delicioso batido de avena y manzana podrás llegar a perder hasta 5 kilos en una semana de forma saludable y sin pasar hambre.

Ingredientes

30 gramos copos de avena

1 manzana

Medio limón o lima

1 cucharadita canela

Agua al gusto

Elaboración

Añadir los copos de avena , la manzana , el zumo de medio limón y la canela en un vaso triturador y añade agua al gusto.

, la , el zumo de medio y la canela en un vaso triturador y añade agua al gusto. Tritura todo muy bien y en caso de que esté muy espeso, añade más agua hasta conseguir el espesor deseado.

Opcional: Se le puede añadir más canela por encima para decorar.

Si quieres reducir las calorías de los copos de avena puedes dejarla en remojo la noche anterior.

Te ayuda a saciarte gracias al alto contenido en fibra. Contiene lima/limón, lo que hace que sea más depurativo y más beneficioso para la pérdida de peso. Lleva manzana, una fruta muy buena para adelgazar y que además le dará dulzor gracias a su azúcar natural.

Lo más recomendable es tomar este batido en los desayunos, ya que te aportará una gran cantidad de energías y además te mantendrá saciado toda la mañana, haciendo que no consumas nada o casi nada en el transcurro de la mañana, incluso reduciendo la cantidad de apetito en el almuerzo.