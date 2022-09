Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pero la plataforma online de este supermercado está muy de moda. Además, es una cadena que suele sacar ofertas inmejorables, como la cafetera Cafetera expreso compacta 1350 W, que tiene un precio de 89.99 euros y promete hacer "café italiano": "Cafetera expreso con diseño de alta calidad en acero inoxidable. Apta para tazas de distintos tamaños. Cuenta con espumador de leche y función de agua caliente para preparar té", aseguran desde la marca.

Las buenas opiniones de este artículo se cuentan por centenas: "El café que hace esta máquina es inmejorable por el precio que tiene", comenta un usuario. Puedes encontrarla aquí.