"Somos disruptivos y acabamos de dar con la fusión perfecta: Pan por fuera, cruasán por dentro". Así anunció hace cuatro días Bimbo el lanzamiento de su nuevo producto: un nuevo pan de molde que se fusiona con un cruasán bautizado como "cruapán". TikTok se ha lanzado a probarlo y todo el mundo coincide en que esta fusión es necesaria.

Saca la rebanada de pan, la tuesta y, el interior (el que tiene aspecto de cruasán), lo unta con crema de cacao. La reacción: "Madre mía, está buenísimo". Este vídeo de una usuaria de TikTok sirve como ejemplo del gran revuelo que se ha creado en la red social. Todo el mundo ha querido probar esta novedad de Bimbo y compartirlo en internet.

"El mejor invento que habéis creado", le escribía una chica a la marca. Son muchos los que dan la enhorabuena a la firma por esta "creación". Eso sí, reprochan que lo hayan lanzado en septiembre, "en plena dieta después de las vacaciones". De hecho, su éxito ya es indiscutible. Muchos usuarios han confesado que les cuesta encontrar este producto en los supermercados. "He ido a tres diferentes y no lo encuentro. Está buenísimo"

El paquete tiene un precio que ronda los 2,70 euros.

Una reconocida marca revoluciona el mercado con este nuevo producto

A una semana de que salgan definitivamente en tiendas, Carrefour ha decidido abrir boca entre sus consumidores con un nuevo producto. Llegará a sus tiendas a partir del 1 de septiembre y podrán encontrarlo en los estantes de los dulces, entre las tabletas y los bombones. Y es que resulta que, tras la exitosísima vuelta de Nestlé Jungly, la marca ha querido reinventarse y jugar todas sus cartas.

Su nueva caja de bombones 'Bestial mix' ha juntado los más célebres de sus alimentos: Nestlé Jungly, Nestlé Jungly de chocolate blanco y Dinosaurus con chocolate extrafino. Cuenta con un peso de 180 gramos y se desconoce su precio y resto de características, pero no ha tardado en hacerse notar. Muchos de los consumidores pretendían acudir ya a su tienda más cercana a hacerse con la suya, así que Carrefour ha tenido que salir a informar de que aun no han visto la luz. "Lo tenéis ya disponible?? Por favor que me responda alguien que tengo barbacoa luego y es para ir a comprarlos, que me pilla el Carrefour ahora mismo a media hora", comentaba una de las usuarias. "Ohhhg lo necesito, porfi que no lo vean mis hijos...quitad el anuncio", publicaba otra. "Gracias a esto ya no me caéis bien, pero si me mandáis un paquete a casa para probarlo, haré la vista gorda ", reconocía otro usuario.

Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos la llegada del producto a la tienda. "Pues a mi el jungly cuando lo volvieron a sacar me decepcionó mucho, no sabe igual. Y todos los productos que han ido sacando jungly no saben a nada ni tienen gracia", comentaba otra de las usuarias. No todo el mundo estuvo satisfecho cuando el famoso Nestlé Jungly volvió años después a los estantes de sus supermercados, entre otras razones por la cantidad del azúcar y la presencia de grasa de palma.