Mercadona sigue incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores.

Mercadona ha conseguido a lo largo de los últimos años ir ganando cuota de mercado con varias estrategias. Una de las más exitosas puestas en marcha en los últimos años es la de la comida preparada. Se trata de alimentos cocinados en los propios supermercados que se pueden comer en el acto. Otra de las claves del éxito fue, sobre todo en las grandes ciudades, ampliar el reparto a domicilio del que se puede disfrutar en apenas unas horas.

Ahora, la cadena valenciana ha sorprendido con el lanzamiento de una mermelada de frambuesa que se vende en un tarro de 340 gramos y su precio es de 2,40 euros.

La frambuesa es un superalimento con múltiples beneficios como las proteínas y fibras vegetales, una buena dosis de Vitamina C, flavonoides antioxidantes, cobre, hierro y manganeso. También, muchos estudios han demostrado que las frambuesas son anticancerígenas, dado que inhiben el crecimiento de células cancerosas.

Desvelan la marca que hay detrás de la cerveza de Mercadona

Mercadona ha conseguido a lo largo de los últimos años ir ganando cuota de mercado con varias estrategias. Uno de sus productos estrella es la cerveza. El bajo precio del artículo hace que sea una opción muy socorrida por jóvenes y adultos. Además, la gente siempre se ha preguntado cómo es posible que por algo más de 20 céntimos, puedas tener una cerveza de bastante calidad.

Por todo ello, parece que los usuarios se han dedicado a investigar de dónde proviene la bebida y han descubierto la marca que hay detrás. Es una conocida cervecera belga denominada Brouwerij Martens. Los usuarios no hay dado crédito: "Me parece increíble que una cerveza tan barata pueda ser belga, no me lo creo", apunta un lector.