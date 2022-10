Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido, el menaje se ha convertido en un "must" entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Uno de los productos estrella de la cadena alemana son las sartenes. Esta vez, Lidl ha tirado los precios de sus productos para cocinar y la gente está respondiendo: las unidades están comenzando a agotarse e incluso hay alguna unidad sin stock. Pero no se alarmen, volverán a reponerlo.

Las sandalias de Lidl que están arrasando

El artículo está formado por una cuña que imita a la madera y una suela de goma. Es ideal para vestirla con vestidos playeros, o incluso, con alguna prenda más formal. De momento, la gran mayoría de los usuarios coinciden en valorar positivamente este producto: "son cómodas, bonitas, y no pesan", indican. Este artículo tenía un precio de 49,99 y ahora está rebajado a 24,99.