Lidl ha vuelto a revolucionar el mercado con otra de sus ofertas. El supermercado destaca por sus precios y la gran variedad de productos de marca blanca que ponen a la venta y hacen competencia a otros más caros. En su catálogo semanal suele lanzar ofertas limitadas que, o bien incluyen en sus tiendas nuevos artículos temporales, o rebajan otros permanentes. Aunque esto no es lo único, ya que de vez en cuando incluyen otras marcas.

Uno de estos productos característicos es su planchador de blusas y camisas de la marca Cleanmaxx. Este aparato ayudará no solo a alisar, sino también a secar toda la ropa de forma totalmente automática en un solo paso. Su precio original, de 99,99 euros, ha bajado hasta los 69,99 euros. Este aparato, que funciona enchufado a la red eléctrica, también sirve para planchar otras prendas como camisetas y suéteres. Lidl ha anunciado su rebaja con un mensaje cómico en redes en el que hacía un juego de palabras: “Se acabó lo de hincharse a planchar”.

Se acabó lo de hincharse a planchar. pic.twitter.com/DNm4M4XaJq — Lidl España (@lidlespana) 24 de octubre de 2022

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Los nuevos electrodomésticos de Lidl

En el catálogo web del establecimiento se pueden encontrar tanto electrodomésticos como vajilla en tonos azul, rosa y gris. Así, los compradores pueden elegir, en el caso de la vajilla: tazas, platos, cuencos, y moldes para tartas, bizcochos y roscos. Por otro lado, pueden hacerse con un microondas de 700 vatios para calentar, cocer y descongelar. Su precio es de 64,99 euros y cuenta con 8 programas automáticos y 5 niveles de potencia. La tostadora tiene una potencia de 950 vatios y un coste de 24,99 euros. Además, cuenta con rejilla calienta panecillos integrada. El procesador de alimentos, por su parte, también está disponible en color blanco, aparte de los tres anteriores. Puede ser utilizado para mezclar, batir y amasar por un coste de 59,99 euros. En este caso, también existe una opción más barata por 29,99 euros.