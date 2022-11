Si no queremos ganar peso, tengamos cuidado con las castañas, que no son tan bajas en calorías como muchos creen. Las castañas son el fruto que mejor representa el otoño y que sólo podemos consumir en esta época del año y en ninguna otra. Pero también son frutas muy especiales que no tienen las características nutricionales de las manzanas, las peras o las naranjas. Ni siquiera se parecen a los frutos secos, sino a una harina. De hecho, con las castañas se elabora una harina con la que podemos preparar excelentes postres, como el Mont Blanc o el castagnaccio. 100 gramos de castañas contienen una media de 165 calorías. ¿Cómo comerlos sin ganar peso?

Propiedades nutricionales Las castañas contienen muy poca grasa pero un buen porcentaje de hidratos de carbono y azúcares, como un cereal. También tienen un alto contenido en fibra. Pero comer castañas no es exactamente como comer una rebanada de pan, porque las castañas tienen una ventaja adicional. De hecho, contienen muchas vitaminas y minerales en mayor cantidad que los cereales. Son una buena fuente de vitaminas del grupo B y de vitaminas C, E y K, y son ricas en minerales como el fósforo, el magnesio y el potasio. Por último, no olvidemos que las castañas son ricas en fibra. Protegen las mucosas gástricas y pueden ayudar en casos de estreñimiento, siempre que se consuman con la cantidad adecuada de agua. Por todo ello, nadie debería privarse de ellos en otoño. ¿Cómo incluirlos entonces en la dieta sin ganar peso? La receta de tarta de castañas y chocolate que se ha hecho viral: es muy fácil de preparar Las calorías de las castañas también varían en función de su cocción. 100 gramos de castañas hervidas tienen algo más de 120 calorías, mientras que la misma cantidad de castañas asadas alcanza unas 190 calorías. Las calorías se convierten en 300 en el caso de las castañas secas. Esto ocurre porque en las castañas asadas hay una pérdida de agua y hay que tenerlo en cuenta si las pesamos después de la cocción. Si seguimos una dieta baja en calorías, podemos comerlos sin problemas en lugar de pan. 40 gramos de castañas crudas tienen unas 70 calorías y podemos incluirlas en una dieta sin miedo a ganar peso. 40 gramos corresponden a 5 ó 6 castañas medianas sin piel. O podemos añadir la misma cantidad a una sopa de verduras en lugar de cereales. Añadiremos nutrientes importantes sin hacer la sopa más pesada y saciante. Las castañas no engordan si se comen de esta manera y en estas cantidades. El tiempo también es importante, las castañas como aperitivo Las castañas tienen un alto efecto saciante porque son ricas en hidratos de carbono complejos y fibra. Aprovechemos esta propiedad y comámoslas como aperitivo. Unas cuantas castañas nos llenarán el estómago y no llegaremos a la comida o a la cena con un hambre voraz. Probablemente podremos resistir las diversas tentaciones entre comidas. Las castañas son una fruta de bajo índice glucémico y nos ayudarán a evitar los peligrosos picos de azúcar en sangre. En comparación con los frutos secos que se suelen utilizar para quitar el hambre, son más bajos en calorías pero igualmente ricos en ácidos grasos esenciales. El ácido oleico tiene las mismas propiedades reconocidas que el aceite de oliva virgen extra y los mismos efectos. Por último, no te olvides de cocinarlos en su punto porque sólo así son perfectamente digeribles. Otra forma inteligente de consumir castañas Ni siquiera la harina de castaña nos hará engordar si la consumimos de forma inteligente. Usémosla para hacer pasteles y galletas en lugar de la harina ordinaria o mezclada con ella. De hecho, tiene un índice glucémico más bajo que la harina de trigo, un sabor vagamente dulce y un contenido de grasa muy bajo. Añadirlo en los pasteles nos permitirá disminuir la cantidad de azúcar y reducir las calorías.