En los últimos meses, cada vez son más los italianos que se ven obligados a buscar medidas para ahorrar lo máximo posible en casa. Desde la calefacción, pasando por los electrodomésticos, hasta la cocina, cada minuto de uso ahorrado cuenta para no hacer subir demasiado la factura. Y es precisamente en la cocina donde podemos utilizar algunos sencillos trucos para ahorrar dinero. Una de ellas es cocinar las verduras en el lavavajillas.

Así es: puedes cocinar verduras (o más bien guisar verduras) dentro del lavavajillas. Al fin y al cabo, este electrodoméstico genera mucho calor y sería una pena desperdiciarlo si pudiéramos aprovecharlo para cocinar platos. Pero veamos cómo cocinar las verduras en el lavavajillas.

Qué verduras se pueden cocinar en el lavavajillas

¿Qué tipos de verduras se pueden cocinar en el lavavajillas? Sería poco realista pensar en cocinar alimentos duros que requieren un largo tiempo de cocción. En cambio, puedes cocinar fácilmente verduras blandas que sólo necesitan ser hervidas o "escaldadas". Entre ellas se encuentran la coliflor, el brócoli, los espárragos, las espinacas, la col rizada, las costillas y otras verduras de hoja verde, pero también las zanahorias y los brotes.

Para cocinar estas verduras en el lavavajillas, simplemente proceda como sigue. Colocamos nuestras verduras dentro de un tarro de cristal junto con agua, sal, un chorrito de aceite o cualquier condimento que nos guste. A continuación, cierra bien el tarro (este paso es esencial: no queremos que las verduras se contaminen con el detergente) y colócalas dentro del lavavajillas. Durante el ciclo de lavado, el calor y el vapor generados por el aparato cocinarán las verduras. Los tarros actuarán como mini "ollas a presión" para cocinar las verduras. Tendremos las verduras perfectamente blanqueadas sin desperdiciar energía y sin ocupar espacio en la cocina.

También cocinamos cuscús, pescado o carne

Hemos visto cómo cocinar verduras en el lavavajillas, pero en realidad también hay otros alimentos que se pueden cocinar de esta manera. Se trata, por ejemplo, de filetes de carne o de pescado, especialmente si están cortados muy finos, pero también de cuscús y polenta. Si nos apetece experimentar, también podemos probar a cocinar lasaña: en la red, algunos juran que funciona.

Pero recordemos que el lavavajillas es en realidad un electrodoméstico muy versátil y podemos utilizarlo no sólo para platos, vasos y cubiertos, sino también para lavar otros objetos, como accesorios de baño, juguetes de niños, cepillos de maquillaje e incluso frutas y verduras utilizando un ciclo corto estrictamente sin detergente. Sin embargo, lo que no debe meterse en el lavavajillas son los cuchillos, que podrían estropearse con los repetidos lavados. Recuerde también que debe cargar el lavavajillas de forma correcta para que el lavado sea más eficaz y no se estanque el agua.