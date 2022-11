La de Zara es una historia de éxito. La cadena es una de las marcas más reconocidas de España y tiene más de 7.000 tiendas repartidas por todo el mundo. Su modelo: vender ropa en grandes cantidades a un precio ajustado para el bolsillo del consumidor y una rotación constate del producto. Con estos ingredientes, la multinacional facturó hasta 27.716 millones de euros en 2021. Pero le ha salido un importante competidor por el camino, el mercado de segunda mano. Las ventas de prendas usadas a nivel mundial alcanzaron entre los 30.000 y 40.000 millones y representaron hasta el 21% del volumen total del mercado en 2020, según recoge un estudio de Boston Consulting Group. El estudio Consumer Trends 2022 elaborado por Samy Alliance pronostica que para 2030 las ventas de moda de segunda mano podrían duplicar a las de moda rápida. Con estos datos en la mano, ¿podría perjudicar el mercado de segunda mano a las ventas de gigantes del textil como Zara?

Y las marcas cada vez se interesan más por satisfacer esta demanda y se suman a la nueva tendencia. “Cada vez más clientes nos piden poder comercializar ropa de segunda mano para evitar que sean otras plataformas digitales las que revendan sus productos. Este mercado puede ser un buen complemento para las ventas de primera mano y, a corto plazo, no vemos que pueda restarles márgenes de beneficio. Incluso a largo plazo es difícil que el mercado de segunda mano supere al de primera en ventas”, asegura Javier Martín Gutiérrez, responsable del retail del fondo Eurofound Group.

¿Harán Black Friday en Zara?

Pues por supuesto, la empresa perteneciente a Inditex no se va a quedar atrás. Zara realizará Black Friday al igual que el resto de comercios el 25 de noviembre de 2022.

SOSTENIBILIDAD COMO BANDERA

La otra pata que sustenta la iniciativa de Zara para incentivar el intercambio de ropa es una apuesta por la sostenibilidad y fortalecer la marca mediante un compromiso con el medio ambiente. “La motivación de este nuevo modelo no es directamente económica, puesto que ellos solo van a facilitar los intercambios, tiene que ver con la sostenibilidad. Quieren seguir liderando el fast fashion, pero tienen que adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades del consumidor. La marca no solo no reducirá sus ventas sino que le posicionarán mejor en un mercado en el que no paran de irrumpir actores con modelos muy poco sostenibles”, explica Eloy de Sola, responsable de productos de consumo y retail de la consultora Capgemini Invent.

La clave que explica este movimiento para este especialista es que Zara quiere diferenciarse. "Ya no solo se lidera con moda y calidad, ahora hay que asociarse con conceptos como la sostenibilidad, algo cada vez más valorado por el consumidor", asegura.

Diego Salete, fundador de la marca especializada en ropa de segunda mano Lifelong Trends, también cree que cada vez más marcas se sumarán al circuito de segunda mano. “La iniciativa es muy positiva, pero de momento Zara lo ha planteado de forma marginal, habrá que ir viendo en los próximos meses si se trata de un cambio de rumbo definitivo”, zanja este emprendedor.