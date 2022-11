Si por algo destaca Lidl, además de por los precios de sus marcas blancas, es por el amplio catálogo de productos que llegan a sus tiendas semanalmente. Los artículos pasan a llenar los estantes y cajones de la tienda lo hacen por temática: juguetes, herramientas, deporte, carpinteria, etc. Sin embargo, en la era de Internet lo importante no es solo vender calidad, sino ganarse una reputación en redes. Muchas empresas, del tipo que sean, apuestan por fichar a personas creativas capaces de crear cuentas lo suficientemente llamativas para que los usuarios paren a echar un vistazo y, ya de paso, miren con buenos ojos a la marca.

La empresa holandesa cumple esta función con creces. Frecuentemente, Lidl publica una fotografía en su cuenta oficial de Twitter que, en líneas generales, trata de hacer un chiste a base de un juego de palabras. No es el único truco que la empresa utiliza para ganar audiencia. Ahora, el supermercado ha lanzado un nuevo sorteo a través de Twitter para hacerse con una cafetera. Las dos que forman parte del concurso forman parte de una de las últimas colecciones que ha lanzado Silvercrest tanto en color rosa como azul. Lidl ha querido hacer este sorteo con motivo de un día especial: San Solterín. “Porque estés “solterín” o no, vamos a celebrar este día disfrutando de un buen “cafelín””, se puede leer en la descripción de la publicación. Para poder participar, los interesados deben: seguir a la cuenta oficial de Lidl en Twitter; hacer un “Retwit” a la publicación; y comentar.

☕ SORTEAMOS DOS CAFETERAS POR SAN SOLTERÍN☕



Porque estés “solterín” o no, vamos a celebrar este día disfrutando de un buen “cafelín”.



Para participar 👇🏼



✅ Sigue a @lidlespana

🔄 Haz RT a esta publicación

💬 Comenta con #LaCafeteraDeLidl a quién invitarías a un café 😏 pic.twitter.com/7PShgpXZVz — Lidl España (@lidlespana) 11 de noviembre de 2022

Un café es uno de los elementos fundamentales para muchas personas durante sus rutinas de mañana. Tomar una buena taza a primera hora puede ayudar a mantenerse activo durante las primeras horas del día, aunque no solucionará los problemas del descanso si no duermes las horas necesarias. Los efectos de la cafeína son temporales, pero cuenta con numerosas ventajas -siempre y cuando no se superen los 300 miligramos recomendados diariamente-. Además de aportar energía, este elemento aporta: aumento del metabolismo basal; protección del cerebro y prevención de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer; mejora del estado de ánimo, etc. Sin embargo, abusar de su consumo puede traer consecuencias negativas, como: dolores de cabeza, mareos, o insomnio.