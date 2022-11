Estrella Galicia ha anunciado el lanzamiento de un embalaje que le permitirá "recortar en un 40 % la huella de carbono de cada pack de seis latas" de la firma cervecera, que ha abogado por buscar "nuevas formas de generar un mayor impacto positivo en nuestro entorno".

El nuevo embalaje de la cerveza no lleva ni plástico ni cartón. A simple vista, parece que no lleve ningún tipo de embalaje. Sin embargo, las latas están unidas por un punto de cola.

El presidente de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha expresado en un comunicado que el formato, bautizado como No Pack, "es el ejemplo perfecto que resume nuestro propósito de no conformarnos; creemos que el mejor embalaje para el planeta es el que no existe".

Sobre esta medida, la compañía ha valorado que implementará "en los próximos meses estos nuevos formatos, que prescinden del cartón que recubre sus packs de 6 latas de 25 y 33 centilitros de Estrella Galicia Especial y Estrella Galicia 00, además del mismo tipo de formatos de 1906 Reserva Especial y Red Vintage".

"Trabajamos constantemente para lograr que nuestros productos sean cada vez más respetuosos con el entorno, innovando en diferentes aspectos que nos ayuden a minimizar los residuos y la huella de carbono vinculados a nuestra actividad", ha matizado Rivera.

El diseño de este formato ha corrido a cargo de la empresa KHS, especialista en la fabricación de este tipo de envases en packs tanto de latas como de botellas.

La compañía gallego ha incidido sobre este aspecto en que así puede "seguir avanzando en el camino de la sostenibilidad, buscando las opciones más conscientes con el cuidado del planeta y el entorno".