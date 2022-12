Por su naturalidad y trasfondo, la hoja de sugerencias dejada por una asturiana en la tienda de una cadena de artículos deportivos se ha convertido en viral. Todo apunta a que el desencadenante de la queja vino por la obligación de usar las cajas de de autopago, algo que le pareció excesivo. "Son unos sinvergüenzas; quieren que trabajemos para ustedes gratis". Este es el texto íntegro que se ha hecho viral en la red.

"Es vergonzoso que quieran aprovecharse de sus clientes. Vengo de mi trabajo, 8 horas trabajando, estoy sin comer, vengo a comprar y a gastar mi dieron aquí y resulta que no hay cajeros y tengo que cobrarme sola. Yo no trabajo gratis para ustedes, así que dejo los productos que entre todos eran más de 200 euros y me voy, será por tiendas.

Son unos sinvergüenzas, quitan puestos de trabajo y quieren que trabajamos para ustedes gratis".

bien fecho. si mercáramos nes tiendes prósimes nun pasaba esto pic.twitter.com/epUKLvJJDJ — gonblanco. uviéu (@GUvieu) 1 de diciembre de 2022

La publicación, que está firmada a las 16.56 horas del 24 de noviembre, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, llegando a las pantallas de los teléfonos de miles de asturianos. La inmensa mayoría apoyaron a la reclamante. "Eso en el comercio de proximidad jamás pasaría", apuntaban algunos.