La sección de cosmética de Mercadona añade un nuevo producto estrella a su colección: la crema Esferas Vit-E. Este nuevo producto está arrasando entre las clientas. Destacan que se trata de una crema muy hidratante, con muy buenos ingredientes y que no es perjudicial para pieles atópicas. El artículo, que muchas clientas aseguran que es la versión barata de la crema de Elisabeth Arden, cuesta 2,75 euros y está arrasando en ventas.

"Súper hidratante. Tengo piel atópica y me va genial", comenta una clienta del supermercado. Otro mensaje positivo: "Me encanta el olor, es súper hidratante, se absorbe rápidamente... Una maravilla". Otro más: "Me la compré y me tiene enamorada su textura y el aroma como a cítricos que te deja en la piel". Ellas sí han conseguido hacerse con una de estas cremas, pero muchas personas apuntan a que es imposible encontrarla, "está agotadísima".

La nueva crema de Mercadona tiene un aroma cítrico y contiene esferas de color naranja de vitamina E que se funden en la piel con la aplicación del producto. Este concepto lo utiliza también la crema Green Tea Honey Drops de Elisabeth Arden, pero con un precio de 17 euros. Sobre si es un clon exacto o no hay todo tipo de opiniones porque los ingredientes no son exactamente los mismos, sin embargo, quienes han probado la de Mercadona aseguran que hace perfectamente su función a un precio muy económico.