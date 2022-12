Hay veces que algunas respuestas a ciertas críticas pueden ser catalogadas de épicas por la elegancia, acidez y finura con la que se sueltan. Eso es lo que ha hecho un hostelero a un supuesto cliente que le había dejado un comentario negativo en una popular red sociales: "Cambia de familia".

La crítica del comensal enfurecido fue la siguiente: "Nos ha sorprendido la puntuación con la realidad. Muy sobrevalorado. Relación calidad-precio descompensada: comida normal, ningún camarero profesional, sin vistas ni encanto alguno, no tarjetas de crédito. Un fránkfurt en un planto, sin pan alguno, solo con patatas fritas congeladas 8,50 euros. No volveremos".

Ante este ataque el hostelero no dudó en responder. Y lo hizo con sorna. "Si te sientas en una mesa con familiares y no tienes vistas ni encanto, el problema no lo tenemos nosotros. Cambia de familia", le espetó, en una publicación que es ha hechora viral y cuenta con decenas de comentarios y "me gusta": "Espectacular respuesta. Me quito el sombrero".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.