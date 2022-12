Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana triunfa con un artículo para mascotas. Se trata de una pistola para lanzar pelotas que se vende a un precio de 16,99 euros. Arrasa porque es ideal para niños y también muy cómodo para adultos, cansados de lanzarle los juguetes a sus mascotas.

Según la información del producto que ofrece Lidl en su página web, la pistola tiene un alcance de hasta 10 metros. El pack incluye tres pelotas. Dada la potencia y potencial peligrosidad del artículo, su venta no está permitida a menores de 14 años. Además, no se aconseja que sea manipulada por niños si no es bajo la supervisión de un adulto.

La pistola en cuestión tiene unas medidas de 30x16x8 centímetros y un peso de casi medio kilo. Está fabricada en plástico, nylon y caucho.

Lidl renueva su robot de cocina

Lidl también ha vuelto a sacar a la venta su famoso robot de cocina, del que se habían agotado las unidades recientemente. El robot de cocina estará a la venta desde el pasado sábado en las tiendas de Lidl y a través de internet.

La nueva generación del robot de cocina Monsier Cuisine Smart de Lidl llega con novedades. Tiene 12 funciones de cocinado, conexión wifi, control por voz, una pantalla de ocho pulgadas y más de 600 recetas preinstaladas. Se vende por 479,99 euros.

Entre las bondades de este aparato está que cuece, sofríe, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele, emulsiona, etc. Cuenta con una cubeta de tres litros, por lo que pueden hacerse elaboraciones para varias personas. Esto lo convierte en ideal para preparar sopas, salsas, batidos, platos de verdura, carne y pasta, pescado, mermeladas, masas para pasteles...

La función wifi para recibir actualizaciones mensuales de recetas en una cuenta de usuario activada sin coste adicional sumado al VIDEO GUIDED COOKING en determinadas recetas para visualizar los diferentes pasos de preparación al detalle.

También cuenta con báscula integrada para pesar directamente en la olla (en intervalos de 5 g hasta máx. 5 kg).

Actualmente el robot de cocina de Lidl se vende por 479,99 euros. Si se adquiere a través de la página web de la cadena de supermercados puede financiarse hasta en 36 meses. La entrega se hace entre uno y tres días laborables después de la compra.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.