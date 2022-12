Es ideal para el desayuno, la merienda y como postre al final de una comida y se prepara con sólo tres ingredientes. Veamos cómo preparar este postre sabroso y ligero.

Ofrecer un postre a los invitados al final de una comida es casi una obligación, y no sólo durante las fiestas. Es prácticamente imposible prescindir del postre incluso cuando estamos solos en casa y queremos acurrucarnos un poco cuando hace frío fuera. A veces basta con algo para saciar el apetito por lo dulce, como un trozo de chocolate o una sabrosa galleta. Pero crear una tarta con tus propias manos no tiene parangón en cuanto a satisfacción personal, aunque no siempre sea fácil. De hecho, no todo el mundo tiene tanto tiempo para dedicar a la preparación de recetas dulces, por no mencionar que no es tan fácil conseguir un resultado perfecto.

Lo ideal sería utilizar pocos ingredientes y evitar el tiempo de cocción, que no suele ser demasiado corto. Luego está la cantidad de azúcar que utilizamos, que puede ser excesiva y no recomendable en algunos casos.

Comparado con otros pasteles clásicos que no contienen azúcar refinado, leche, mantequilla, huevos ni harina, este pastel es más ligero y contiene menos grasa. Esto no quiere decir que no tenga calorías, pero gracias a los productos utilizados, una rebanada puede contener unas 350 calorías y unas 90 de grasa. Uno de los ingredientes clave es la bebida vegetal de coco que, dependiendo de la marca elegida, puede tener menos de 30 calorías y 90 g de grasa por 100 ml. Las cantidades ideales para un molde de 14 cm son:

125 g de copos de arroz integral;

200 ml de bebida de coco;

95 g de chocolate negro al 90 %.

Cortamos el chocolate en trozos pequeños y lo colocamos en un bol, añadimos la bebida de coco después de calentarla y removemos. A continuación echamos los copos y mezclamos durante unos minutos. Forramos el molde con papel de hornear y extendemos la mezcla uniformemente; luego la dejamos reposar en la nevera hasta que esté firme. Si se desea, podemos decorar la superficie del pastel con fruta fresca de temporada, como bayas, que son bajas en calorías.

Las propiedades del arroz integral

Este delicioso y apetitoso pastel contiene copos de arroz integral, obtenidos mediante la cocción del cereal, luego triturado y secado. Rica en fibra, fósforo, potasio, calcio y fuente de selenio y cobre, tendría beneficios como ayudar a la regularidad intestinal. Este tipo de arroz también podría ayudar a controlar los niveles de colesterol y azúcar, aliados del metabolismo, la salud cardiovascular, los dientes y los huesos. Los minerales que contiene ayudarían a aumentar las defensas antioxidantes del organismo.