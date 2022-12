El que lleva barba, sabe de sobra lo importante que es el cuidado de la misma y de su cara. Es más complicado y laborioso llevar barba que no llevarla. Por si alguien duda. Cortar, cuidar, peinar, hidratar… un buen puñado de cuidados imprescindibles para llevar impoluta.

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, muchos estarán en la búsqueda del regalo perfecto para él. Pero tenemos una buena noticia: hemos encontrado el kit para obsequiar a hombres con barba.

Este pack contiene todo lo necesario para cuidado diario de la barba: limpia, recorta e hidrata para mantenerla limpia y saludable durante todo el día.

El fabricante especifica que es apto para las pieles más sensibles y con dermatitis atópica, ya que todos los ingredientes son naturales, como aceite de almendras amargas, aceite de semilla de uva y vitamina E.

Incluye 40 gramos de bálsamo, que humedece y estiliza la barba. Con todos los ingredientes y nutrientes necesarios para el crecimiento de la barba, mantenerla en un estado óptimo y bien arreglada. El aceite reduce el picor, la sequedad y la fragilidad de la barba. Mientras que el champú la limpia el profundidad y elimina la suciedad para que luzca más brillante y, por supuesto, más sana.

Consejos generales Ofrecemos unas recomendaciones prácticas a valorar antes de decidirse por un champú para barba: Si se es propenso a los picores o caspa buscar uno con efecto descamación que alivie los escozores .

. Si se tiene el pelo de la barba muy seco o se moldea con dificultad es conveniente que tenga un alto poder hidratante.

Si se enreda de manera habitual una opción muy adecuada sería un 2 x 1 (champú y acondicionador).

El peine hará las delicias de los más presumidos, que se adapta a todo tipo de densidades. El cepillo está hecho de cerdas de jabalí, es bueno para el masaje del vello facial, estimula la producción de aceite y elimina la suciedad.

Y aunque su precio original es de 33,99 euros, ahora está con un 21% de descuento: 26,99 euros.

¿Qué dicen los compradores?

Con casi cinco estrellas, es uno de los regalos estrellas para esta Navidad. "Kit muy completo para el cuidado de la barba. Viene muy bien presentado en una caja, y en ella encontramos diversos productos destinados a dejar la barba en perfecto estado. Encontramos un champú, aceite, bálsamo, cepillo, peine, peine para retoques y dos tijeras. Todo ello se puede guardar en una bolsita que incorpora", ha escrito un usuario.

"No conocía la marca y me sorprende, pues me han gustado los productos que trae. Tal vez el peine y cepillo me da un poco igual y me centro más en los productos para la barba. Pero en definitiva es un buen lote. Con calidad y para regalo es fantástico, cualquier barbudo estará agradecido", ha explicado otro.