Elegir un buen jamón es una tarea tan importante como complicada. Con este sencillo truco será mucho más fácil acertar con el que es uno de los reyes de los entrantes.

Para elegir un buen jamón hay varios factores a tener en cuenta. Uno de los primeros aspectos en los que tenemos que fijarnos es la pezuña. Debe estar desgastada, lo que es síntoma de que el animal ha hecho kilómetros y se ha alimentado al aire libre.

Otro factor importante es la caña. Debe ser fina y estrecha, como mandan los cánones de la raza ibérica. La babilla tiene que estar recubierta de la mayor grasa posible. Y la grasa tiene que fluir. Al hacer una ligera presión el dedo debe penetrar el jamón.

Además, debemos fijarnos en el etiqueta. Ahí podremos conocer más detalles sobre la crianza y procedencia del animal.

Este consejo ha sido popularizado por el experto en jamón Víctor Sánchez. Así lo ha revelado a través de sus redes sociales, en las que tiene decenas de miles de seguidores.

Truco para conservar el jamón una vez abierto

Tal y como afirman los expertos, la clave para conservar el jamón está en el propio jamón. Lo mejor es utilizar la propia grasa blanca. Para ello, y con la ayuda de un cuchillo bien afilado, se debe "raspar" la zona con sumo cuidado. Esto dejará en el filo una película de grasa que debemos untar por encima de la zona donde se han realizado los últimos cortes.

Posteriormente, debemos cubrir el jamón con papel de horno. El papel se quedará pegado. Luego hay que poner encima un trapo de cocina limpio y seco para protegerlo todo.

La conservación del jamón no acaba aquí. También es fundamental elegir dónde se guarda. Aquí hay varios aspectos fundamentales que no debemos pasar por alto: no debe estar cerca de radiadores ni lugares donde haya cambios de temperatura, no se aconseja que se deje en zonas que sean paso de aire (ventanas y puertas) ni en lugares que le dé directamente la luz del sol.