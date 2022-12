La Navidad cada día está más cerca, y eso se nota en los supermercados. Los estantes llevan un tiempo llenándose de productos relacionados con la festividad, listos para regalar o para generar un ambiente mucho más confortable. Aunque no sea la tienda más destacada para hacerse con los regalos, de vez en cuando puede encontrarse algún que otro producto clásico en toda lista de regalos.

Tanto Hacendado como Deliplus van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que se manejan en el supermercado. Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

En este caso, Mercadona ha sorprendido con un nuevo producto, siguiendo la línea de incorporaciones que han venido a sustituir a las anteriores colecciones de otoño e invierno. Se trata de su colonia ‘Eclat Shine for her’. Este artículo ‘Eau de Perfume’ con toques a frutos rojos tiene un coste de 12 euros y contiene 100 mililitros.

La mini colonia de Mercadona que está volando

La relación calidad- precio y su similitud con algunas de las fragancias más caras del mercado, hacen que las colonias que la cadena de supermercados lanza se agoten rápidamente.

Dentro de esta gama de artículo, hay unos que arrasan por encima del resto. Son las colonias formato mini de diferentes olores que pueden encontrar en Mercadona. Una de las más demandados es la fragancia 'Love Fiercely' un mini perfume con un tamaño ideal para que lo lleves contigo a cualquier parte y puedas echarte unas gotas cuando lo desees.

Un perfume de inspiración oriental con aroma a flores y a frutas, pero con una base de vainilla, cedro y pachuli que lo convierte también en un perfume dulce. Pero lo mejor de todo es su precio porque está disponible por sólo 1, 60 euros.