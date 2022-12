La Navidad cada día está más cerca, y eso se nota en los supermercados. Los estantes llevan un tiempo llenándose de productos relacionados con la festividad, listos para regalar o para generar un ambiente mucho más confortable. Aunque no sea la tienda más destacada para hacerse con los regalos, de vez en cuando puede encontrarse algún que otro producto clásico en toda lista de regalos.

Tanto Hacendado como Deliplus van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que se manejan en el supermercado. Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

Ahora, Mercadona ha querido lanzar una serie de propuestas sobre los lotes de productos que han puesto a la venta. El primero de estos lotes, ‘Intense’, consta de una fragancia femenina oriental de 100 mililitros, un tubo de body milk de 100 mililitros y un neceser. El segundo, ‘Rose Nude’, contiene: una fragancia femenina floral de 75 mililitros, un tubo de body milk de 75 mililitros, un desodorante roll-on, y una caja joyero. En tercer lugar, ‘Elección’: una colonia de 100 mililitros, un tubo de body milk de 100 mililitros, un tubo de crema de manos de 30 mililitros, y una caja joyero-espejo. La cuarta opción es ‘Extra Time mujer’, un lote en el que viene incluida una colonia de 50 mililitros y un neceser. Esta opción también está disponible para hombres y cuenta con una fragancia y una mochila multiposición.

Las colaboraciones con figuras reconocidas también tienen su lugar. El creador de contenido DJ Mariio ha lanzado un lote que cuenta con: una colonia de 100 mililitros, un gel de baño de 100 mililitros y un champú de la misma cantidad, con una fragancia fresca y frutal. ‘Él’ es un lote que incluye una colonia y un gel champú con fragancia oriental-especiada. Por último, ‘Como Tú Plata’, un lote de colonia, mini vaporizador, gel de baño y caja decorada multiusos.