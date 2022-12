Tener una piel maravillosa está ahora al alcance de todo el mundo gracias a la presencia de cadenas de supermercados como Mercadona, que siempre están lanzando nuevos productos de belleza con unos precios más que ajustados. Una situación que es muy distinta a la que se vivía hace años, cuando las cremas para la cara y piel solo se podían adquirir en las perfumerías de lujo y suponían un importante desembolso económico.

Y es que el cuidado tanto de la cara como de la piel es algo muy importante que no debemos dejar de lado. Por eso tenemos a nuestra disposición un sinfín de cremas y aceites que prometen cuidar e hidratar nuestra piel, algo en lo que tenemos que centrarnos, sobre todo, cuando empezamos a tener una edad.

En el caso de la cara, lo más importante es lavarla bien con un jabón específico para el lavado de la cara. Y ya, una vez limpia y seca, aplicar un producto hidratante. En este sentido, hay numerosas cremas hidratantes, para lo que tenemos que tener muy claro previamente qué tipo de piel tenemos, ya que no podemos aplicar una crema para pieles grasas si nuestro tipo de piel es seca, y al revés. También está la opción de utilizar BBCream, una mezcla de crema hidratante con un poco de color, que nos hará lucir mejor nuestra cara. En este sentido, supone utilizar un poco de maquillaje y, a la vez, hidratar la piel.

Rutinas diarias

Esta rutina debería seguirse por las mañanas, mientras que por la noche, antes de ir a la cama, deberíamos repetirla. Eso sí, cambiando la crema hidratante de día por otra crema de utilización nocturna y que tenga algún efecto antiarrugas.

Además de las cremas, también son útiles los aceites. En este sentido, las personas con la piel grasa siempre han rechazado la utilización de aceites, porque creían que el aceite iba a añadir todavía más grasa a su cara. Sin embargo esto no ocurre, sino que el aceite nivela la grasa que tenemos en la piel, con lo que no es una mala opción.

De entre todos los aceites que hay en el mercado, uno de los considerados como "milagrosos" es el aceita de rosa mosqueta, un "must" que siempre deberíamos de tener en nuestro cuarto de baño, porque además de hidratar es muy útil contra rojeces e, incluso, para evitar las cicatrices tras una herida. Son diversos los usos que tiene este producto que, en formato 100% puro, se puede adquirir en Mercadona a un precio menor de cinco euros. Una precio totalmente imbatible teniendo en cuenta lo que cuesta este mismo aceite en otras grandes superficies y farmacias.