En estas fiestas tan especiales, uno de los problemas a los que podemos enfrentarnos es la resaca del día siguiente. Esos dolores de cabeza y mareos que, incluso, se pueden convertir en náuseas, y que también pueden darnos depresión, ansiedad e irritabilidad. En estos casos, lo mejor siempre es hablar de prevención. Es importante hacer un consumo responsable de alcohol, algo que tenemos que tener en cuenta siempre, pero más todavía en estas fechas en las que es normal tener botellas de cava o sidra achampañada en la mesa. Por supuesto, y en el caso de tener que conducir, no hay que consumir una sola gota de alcohol, además hay productos alternativos, como la sidra o los licores sin alcohol que nos permiten beber y brindar con nuestros allegados sin que nos afecte.

Pero si decidimos tomar alcohol, lo más importante para prevenir la resaca del día siguiente es beber lentamente las bebidas y con el estómago lleno. Y por supuesto, tomar estas bebidas con moderación. Un truco también importante es tomar un vaso de agua entre trago y trago, que ayudará a consumir menos alcohol y disminuirá la deshidratación. Además, en las farmacias también se pueden adquirir algunos productos naturales que ayudarán no solo con el alcohol sino también con las comidas pesadas. Eso si, consulta siempre con tu farmacéutico antes de tomar ningún producto.

Y si la labor de prevención no ha sido suficiente, se pueden tomar ciertas medidas como tomar zumos de frutas o miel. No es que quite la resaca, ya que la recuperación de una resaca es simplemente cuestión de tiempo y la mayoría de las resacas desaparecen al cabo de 24 horas. También es buena la utilización de bebidas para deportistas y consomés, que son buenos para reponer las sales y el potasio que se pierde por el consumo de alcohol.

La importancia del descanso

Otra cosa importante es descansar todo lo que se pueda. Si hemos dormido bien, los efectos de la resaca disminuirán. Y, por supuesto, hay que evitar tomar cualquier medicamento que contenta paracetamol, ya que puede causar un daño hepático si se combina con el alcohol.