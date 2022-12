La Perfumería de Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, sorprende a sus clientes con la colección Extra Time Likes, compuesta por dos fragancias distintas: For Him y For Her. Ambas, que se venden de forma separada, se acompañan por una mochila multiposición y por un neceser, respectivamente.

Elaboradas por el Proveedor Totaler RNB en La Pobla de Vallbona (Valencia), sorprenden a los clientes por sus notas orientales. No obstante, el eau de parfum Extra Time Likes For Him de la Perfumería de Mercadona pertenece a la familia olfativa amaderada y floral aromática; y en el caso de Extra Time Likes For Her, a la floral y frutal cítrica. El polvo de Mercadona que debes echar al té para desinflamar la barriga tras los atracones Cuando aún está por llegar la Navidad, esperamos con impaciencia la gran cantidad de manjares que se servirán en la gran comida familiar. Entrantes variados, trío de primeros y segundos platos con sus guarniciones, y para terminar, los postres: panettone, turrón, chocolate. En resumen, todo un reto para nuestros estómagos, que se encuentran tragando una cantidad desproporcionada de comida, aunque deliciosa. Y así, en algún momento, hay quien se afloja un poco el cinturón o se desabrocha un botón para recuperar el aliento. Pero una vez terminada la comida y pasado también el momento del café, el aguardiente y el licor, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Las soluciones y tácticas para superar este difícil momento son diversas y más o menos funcionales. Pero más allá de interpretaciones personales, he aquí qué ingrediente no puede faltar en la tisana digestiva que cierra definitivamente el atracón navideño. Sin duda, muchos conocen y repiten el caballo de batalla de las abuelas: el canario, llamado así por su color icónico. Una mezcla de agua, limón, menta o laurel hecha para reducir o al menos aliviar esa sensación de pesadez que nos oprime. Alternativamente, también podemos probar una receta que consiste en exprimir medio limón y medio pepino en agua, para rematar con hojas de menta. ¿Y para los que no les gusta perder el tiempo? El viejo truco de masticar una rodaja de limón es la respuesta más inmediata. Éste es el ingrediente que no puede faltar en una tisana digestiva contra las náuseas y la hinchazón abdominal Dicho esto, también es justo señalar que no hay ningún ingrediente en particular que funcione más que otros. De hecho, hay varios alimentos que desempeñan una función digestiva y pueden utilizarse con seguridad en la preparación de tés, infusiones o decocciones. Sin embargo, ¿cuánta gente sabe que se dice que la canela, la querida estrella de los dulces navideños, mejora la digestión y reduce las flatulencias? La canela la puedes encontrar en los supermercados Mercadona. La canela es una especia aromática y versátil que ha sido utilizada durante siglos en la cocina y en la medicina tradicional. Además de su sabor y aroma únicos, la canela tiene numerosos beneficios para la salud.