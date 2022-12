Una de las tradiciones más arraigadas en España son las doce uvas que se toman al ritmo de las campanadas en Nochevieja. Sin embargo, esta tradición puede volverse algo más divertida con un poco de imaginación, ya que cada vez hay más personas que descartan tomar las uvas, a pesar de la mala suerte que dicen que acarrea no hacerlo.

Eso sí, comprar uvas en estos días previos a la Nochevieja suele ser un poco más caro que cualquier otro día, ya que los establecimientos comerciales son conocedores de que buscamos uvas para las campanadas. Pero bueno, también han cambiado los hábitos. No todo el mundo come las uvas lavadas y ya, sino que a algunos les gusta más que estén peladas y sin pepitas, sobre todo para no atragantarse al comerse las doce uvas según suenan las campanadas de la Puerta del Sol. También se vende una variedad de uvas que no tienen pepitas, ideales para no atragantarse, e incluso uvas con sabor a nube de azúcar, entre otras variedades.

Hay otros que las prefieren de bote, es decir, en almíbar, que ya vienen peladas y sin pepitas. Sin embargo, estas uvas de bote son mucho más caras que las uvas tradicionales. Y eso, en función de las personas que tengamos a la mesa en Nochevieja, puede suponer un importante dispendio económico. Pero no están los bolsillos de los españoles para hacer esos dispendios económicos, más cuando cada día nos cuesta más llegar a final de mes. También está a la vuelta de la esquina la temida cuesta de enero.

Otra opción es tomar gominolas con forma de uva, que ya se venden también en numerosos supermercados. Una opción para las personas a las que no les gusta la fruta pero que, al igual que las uvas de bote, suponen un importante dispendio económico, con lo que tampoco son recomendables para aquellos bolsillos que ya se encuentran justos para terminar el mes.

Tradición

La tradición de tomar las uvas tiene varias teorías. Una de ellas se remonta a 1909, un año en el que hubo muy buena cosecha de uva y los productores decidieron dar más salida al producto vendiéndola como “uvas de la suerte” en paquetes preparados de doce uvas, simbolizando los doce meses del año. Sin embargo, ya con anterioridad se menciona esta tradición, con lo que el excedente de uvas de 1909 pudo ser más bien un empuje a la tradición de las uvas.

Pero, ¿cómo comerlas de forma original? Pues una idea puede ser utilizar una brocheta en la que meteremos las doce uvas. Después cogeremos una copa de cava alargada y meteremos en ella la brocheta. Para finalizar, echaremos un poco de cava o sidra achampañada en la copa.

Otra de las opciones está basada en un éxito de Netflix, El juego del calamar, que supondría meter la doce uvas en una cajita de metal para cada uno de los comensales.

La tercera opción, algo más simple, sería meter las doce uvas directamente en una copa de cava larga y tomarlas desde allí.