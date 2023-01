"A mí no me gusta la verdura, pero con estas cremas de Mercadona sí que la consumo". Este es el mensaje de uno de los consumidores de este tipo de preparados de la cadena de supermercados valenciana. Las cremas de verduras de la firma son una opción muy socorrida para las cenas y muy recomendada por los nutricionistas porque, pese a que se trata de un producto procesado, no lleva aditivos o ingredientes innecesarios (como el azúcar) en su composición.

Mercadona ha lanzado una nueva crema de verduras llamada Thai, cuyos ingredientes principales son zanahorias y coco. Los nutricionistas consideran que se trata de un buen procesado puesto que los ingredientes son los óptimos para elaborar la receta y 76 calorías. El precio de esta crema es de 1.70 euros (350 gramos) y está causando sensación entre los clientes por su sabor. "Está espectacular" o "rica, rica" son algunas de las formas que utilizan quienes han probado la crema para definirla. View this post on Instagram A post shared by David 🍏 M. Nutrición (@davidmnutricion) Otra crema (la del cuerpo) La sección de cosmética de Mercadona añade un nuevo producto estrella a su colección: la crema Esferas Vit-E. Este nuevo producto está arrasando entre las clientas. Destacan que se trata de una crema muy hidratante, con muy buenos ingredientes y que no es perjudicial para pieles atópicas. El artículo, que muchas clientas aseguran que es la versión barata de la crema de Elisabeth Arden, cuesta 2,75 euros y está arrasando en ventas. La nueva crema del Mercadona que causa sensación: imita a una de alta gama y "sirve para pieles atópicas" "Súper hidratante. Tengo piel atópica y me va genial", comenta una clienta del supermercado. Otro mensaje positivo: "Me encanta el olor, es súper hidratante, se absorbe rápidamente... Una maravilla".