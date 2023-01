Cada vez es más habitual encontrar en los estantes de las tiendas productos que prometen ser saludables y que además cuentan con un extra de proteínas para contribuir a objetivos como la ganancia de músculo. Pero ni todos estos productos son tan sanos como parecen ni podrás cumplir aquellos objetivos sin una rutina y consumo controlados. Es fundamental mirar la etiqueta para asegurarse de que la cantidad de azúcar es la adecuada y los ingredientes también. Mercadona es una de esas cadenas que ha incluido en su marca blanca, Hacendado, un amplio repertorio de artículos con su ‘+ proteina´, que ha cobrado gran popularidad en redes sociales. Estos productos incluyen desde leche hasta dulces del frigorífico como las natillas, mousse de chocolate o, en este caso, los yogures.

Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

Tanto la marca blanca de alimentos como la de cuidado corporal y belleza, Deliplus, van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que se manejan en el supermercado. A los ya clásicos yogures con proteína de la gran superficie se ha añadido en algunos establecimientos -ya que en otros ya estaba disponible- un nuevo sabor: el limón. Se une al yogur de fresa y tiene un coste de 1,20 euros. Contiene, según el envase, un 0% de materia grasa, 10 gramos de proteína y 67 kilocalorías por cada yogur.

La nueva crema de verduras saludable de Mercadona

Mercadona ha lanzado una nueva crema de verduras llamada Thai, cuyos ingredientes principales son zanahorias y coco. Los nutricionistas consideran que se trata de un buen procesado puesto que los ingredientes son los óptimos para elaborar la receta y 76 calorías. El precio de esta crema es de 1.70 euros (350 gramos) y está causando sensación entre los clientes por su sabor.