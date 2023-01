La factura de la luz es, ahora mismo, una de las cosas que más preocupan a los españoles debido al alto coste de las mismas. Pero, ¿por qué sucede esto?

Según los expertos, la complicada situación internacional está provocando la subida del precio del gas. Éste, que es imprescindible para producir electricidad, está haciendo que el precio de la luz también suba. El impuesto del gas en la factura de la luz es uno de los temas más hablados en los últimos meses, porque la gente desconoce qué es este tope de gas en la factura de la luz, y no sabe qué son los cargos normativos en la factura de la luz.

Pero, ¿Qué es el tope del gas en la factura de la luz?

El tope del gas es una medida temporal establecida por el Gobierno que tiene como objetivo contener el precio de la luz, estableciendo un precio máximo de referencia para el gas natural que se usa al producir electricidad. Por ello, no se trata de una rebaja, si no de un techo.

Esta medida se ha decidido prolongar hasta que la situación mejore, pero en principio se estima que hasta finales de mayo de 2023.

Calcular su coste es algo más complicado, debido a que cada hora de cada día varía y es impredecible porque depende del precio del gas natural en los mercados, su impacto sobre el mercado eléctrico y la forma de consumir. Pero si quieres calcularlo, basta con multiplicar el consumo de energía por el coste tope del gas.

Cómo reducir la factura de la luz

Estamos pasando por un temporal de frío intenso en casi toda la península. Es cierto que el invierno ha demorado más en entrar que otros años, pero parce que ha llegado para quedarse. Por ello, la necesidad de encender las calefacciones encarece la factura de la luz, aún más si cabe. También están muy de moda las calefacciones de gasoil. Mucha gente se pregunta el precio del gasoil para la calefacción en 2023, si existen descuentos para el gasoil en la calefacción, si hay una evolución en el precio del gasoil para la calefacción, a qué precio está el gasoil y el precio del petróleo.

Pero hoy os traemos varios trucos que nos permitirán ahorrar en la factura y pagar menos.

Poner luces LED

Esto nos supondrá un cuantioso gasto inicial, debido al a veces excesivo precio de las bombillas. Sin embargo, es algo parecido a comprarse un coche de disel. A la larga, lo notaremos recompensado en la factura de la luz.

Mantén la temperatura de casa

Un truco infalible, aunque suene redundante, es no dejar que la temperatura del hogar descienda demasiado. Con ventilar 5 minutos ser´<a suficiente para que la temperatura no caiga en picado. Además, es buen tener unas ventanas aislantes que no dejen entrar el frío del exterior.

Da un buen uso a los electrodomésticos

No tengas los electrodomésticos todo el día encendidos. Si no los están usando, es mejor que no se usen, ya que estarán gastando luz a lo tonto. Además, no te puedes fiar de los "standby", porque suelen ser problemáticos a la hora de comprobar la factura.