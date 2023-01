Aunque se algo totalmente habitual en los vehículos más modernos, hace no tantos años las radios de los coches no incluían bluetooth para conectar el teléfono móvil. La música era la que se reproducía desde la radio o los discos -si querías escuchar algo más afín a tus gustos- y las llamadas solo eran posibles a través del manos libres. No había forma de extender el uso del móvil al coche sin necesidad de infligir las normas de tráfico si no poseías un sistema como el antiguo Parrot o los navegadores incorporados.

Hoy en día ese tipo de coches siguen circulando -es un tiempo que no queda tan lejos-, aunque ya no es un impedimento para incorporar alguna de las características de un vehículo moderno, que son fácilmente accesibles en cualquier tienda o en Internet y que pasan por la adaptación a los modelos antiguos. Aldi crece en España a un ritmo exponencial. Suma ya más de 350 supermercados repartidos por todo el país. La cadena alemana que vio la luz en el año 2002 tuvo una época de crisis de la que ha sabido recuperarse. Tanto es así que se ha presentado como una competencia directa a Lidl, ya que sus modelos de negocio son prácticamente iguales. La cadena de supermercados no deja de sorprender a sus clientes con la amplia gama de artículos temporales que llegan a sus cajones y estantes semanalmente. Más allá de las ofertas en la web, donde se pueden seguir adquiriendo muchos de esos productos, los clientes pueden encontrar productos según la temática por precios muy competitivos: Bricolaje, manualidades, ropa para adulto y para niño, higiene, limpieza, mascotas, y una larga lista. Esta semana, hasta el día 24 de enero, puede encontrarse en su catálogo una sección dedicada a productos para el coche, tanto para la seguridad a bordo como para su limpieza. En este caso, también ha llegado una solución a las manos libres para los conductores. Se trata de un aparato con conexión Bluetooth de la marca Auto XS. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que tan solo requiere de ser enchufado a la corriente del mechero y vinculado al teléfono móvil. Tal y como ofrece su propia descripción, “transmite llamadas y música via Bluetooth 5.0 al sistema FM estéreo”. Este modelo, cuyo precio es de 14,99 euros, cuenta además con compatibilidad con Siri y posee conexiones para USB y Micro SD.