Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados está triunfando con un nuevo producto. Se trata de unos churros congelados que sus clientes destacan por ser ricos además de saludables.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

El producto en cuestión son unos churros que se venden congelados. Los consumidores destacan que se trata de un producto ideal para cocinar al horno o en freidora de aire.

Estos churros están elaborados con agua, harina de trigo y sal. En cuanto al aporte calórico, ofrecen 150 kcal por cada 100 gramos. "Son perfectas para desayunar con chocolate a base de cacao puro", destacan algunos a través de las redes sociales.

Lidl triunfa con una pistola para lanzar pelotas a perros al alcance de hasta 10 metros. El pack incluye tres pelotas. Dada la potencia y potencial peligrosidad del artículo, su venta no está permitida a menores de 14 años. Además, no se aconseja que sea manipulada por niños si no es bajo la supervisión de un adulto.

La pistola en cuestión tiene unas medidas de 30x16x8 centímetros y un peso de casi medio kilo. Está fabricada en plástico, nylon y caucho.