¿No te apetece salir un sábado por la noche y quieres probar algo delicioso hecho en casa? Esta podría ser la receta perfecta.

Cuando llega el fin de semana y estás a dieta, enseguida piensas en la suculenta comida de la semana. Es esencial que esté ahí, para que puedas deshacerte de tus antojos y no darte atracones. Sin embargo, es importante que lo haga una vez a la semana, para que pueda mantener siempre una línea impecable. Por supuesto, si por casualidad comes algo extra que no está en tu dieta, no pasa nada. Así que hoy vamos a ver una alternativa barata a los atracones, es decir, preparar en casa bocadillos como los de McDonald's.

Ingredientes

Para hacer unos 4 bocadillos bastante grandes necesitaremos

280 g de harina;

50 ml de agua;

7 g de levadura fresca;

120 ml de leche;

30 ml de aceite EVO;

2 cucharaditas de azúcar y 1 cucharadita de sal.

Esto es lo que necesitaremos para preparar la masa de pan. Si quieres ahorrar tiempo, puedes comprarlas ya hechas en el supermercado.

¿Con qué se puede llenar?

La norma es poner lo que nos apetezca. Como idea, podríamos utilizar estos ingredientes:

tomates;

huevos;

patatas fritas;

cheddar;

ensalada;

Salsa barbacoa.

Una vez reunidos todos los ingredientes, podemos ponernos manos a la obra. Así que primero, veamos cómo hacer los bollos. Cogemos un bol y ponemos la harina en él. Disolver la levadura fresca en 50 ml de agua. A continuación añadimos la leche, ligeramente caliente. A continuación, aceite, sal y azúcar. El azúcar servirá para activar la levadura. Amasamos hasta obtener una masa homogénea y dejamos levar unas horas hasta que doble su volumen. Pasadas unas horas, dividir la masa en 4 panes más pequeños y dejar levar otros 40 minutos.

Horneado y montaje

Una vez que hayan subido, sólo queda meterlos en el horno. Los horneamos a una temperatura de 220 grados durante unos 15 minutos. Si lo prefieres, también puedes poner semillas de sésamo u otra cosa por encima. Ahora nuestros bollos están listos. Los dejamos enfriar. Cocinamos las hamburguesas en la plancha, freímos los huevos en la sartén y freímos las patatas fritas aparte. Cortamos los tomates y ya sólo queda montarlo todo. Hacemos una primera capa de salsa barbacoa. A continuación ponemos la ensalada, la hamburguesa con el cheddar fundido por encima, las patatas fritas, los tomates y los huevos. Otro puñado de salsa barbacoa y ya podemos cerrar el bocadillo y disfrutarlo. También podríamos hacer alternativas vegetarianas. En ese caso utilizaremos verduras a la plancha y queso mozzarella. O podemos utilizar hamburguesas veganas que podemos encontrar fácilmente en los supermercados. Para dar un toque extra de sabor podemos preparar unas deliciosas cebollas caramelizadas. Así que para la comida que debe probar estas hamburguesas, que seguramente va a ganar su corazón y ser una gran idea para la cena.