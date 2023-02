Las marcas blancas de los supermercados son una buena opción a la hora de ahorrar en la cesta de la compra sin escatimar en calidad. Y de hecho cada vez se ofrecen productos de mejor calidad bajo este emblema, que en el caso de Mercadona es la mayoría de los productos que ofrece. Muchas veces estos productos son fabricados por empresas que cuentan con marcas reconocidas por el público en general, aunque prefieren que no se sepa que son ellos los que las realizan. En algunos casos, estas marcas conocidas rotulan sus productos con la leyenda "no producimos para otras marcas" para tratar de dejar claro que no hacen marcas blancas. En otras ocasiones, como ha ocurrido con los cereales de Mercadona, se descubre quién está detrás de estos productos, y llama la atención el parecido que tienen con los de la marca original

Mercadona es una empresa española de supermercados fundada en Valencia en 1991. Desde entonces, se ha expandido a nivel nacional y se ha convertido en una de las mayores cadenas de supermercados de España. Con más de 1.600 tiendas, Mercadona ofrece una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos hasta productos de limpieza, ropa y electrónica. Mercadona se destaca por su enfoque en la calidad y el servicio al cliente. La compañía trabaja directamente con proveedores locales y nacionales para asegurarse de que los productos frescos que ofrecen estén siempre frescos y de alta calidad. Además, Mercadona ofrece una amplia gama de productos sin marca propia, a precios muy competitivos, lo que permite a los consumidores ahorrar dinero sin sacrificar la calidad. Personalización Una de las características más distintivas de Mercadona es su enfoque en la personalización. Los clientes pueden crear listas de compras personalizadas y también pueden recibir recomendaciones personalizadas en función de sus compras previas y sus preferencias. Mercadona también ofrece un servicio de entrega a domicilio para aquellos clientes que prefieran recibir sus compras en la comodidad de sus hogares. Otro aspecto destacado de Mercadona es su compromiso con la sostenibilidad. La compañía ha implementado una serie de medidas para reducir su impacto ambiental, incluyendo la optimización de sus procesos de transporte y la promoción de prácticas de reciclaje entre sus clientes. Mercadona también trabaja con proveedores que comparten su compromiso con la sostenibilidad, y ha adoptado un enfoque riguroso en cuanto a la selección de los productos que ofrece, asegurándose de que cumplan con sus estrictos estándares de calidad y sostenibilidad. Dentro del mundo de los cereales, sí hay una marca destacada esa es Kellogs, que tiene el mercado de los cereales casi copado. Tal es su éxito que Kellogs prefiere centrarse en sus propias marcas y no producir para otros. No es el caso de Siro, la conocida marca de galletas española, que se ocupa de hacer las galletas que vende Mercadona, pero también sus cereales.