Mercadona siempre está sacando novedades que ofrecer a sus clientes, los jefes, como los suelen llamar. Pero entre las últimas novedades, acaba de lanzar un nuevo producto que no te vas a creer. Un artículo que puedes encontrar en la sección de frutas y verduras y que está creando cierta controversia.

No es la primera vez que Mercadona saca un producto controversial. Hace nada ya ocurrió con los huevos ya fritos que se hicieron virales en las redes. Unos defendían su utilidad, sobre todo para las personas que no tienen tiempo; mientras que otros criticaban que, ante lo sencillo que resulta freír un huevo, no tenía sentido comprarlos ya fritos y, además, pagar mucho más de lo que cuestan los huevos frescos.

Y ahora Mercadona acaba de lanzar en la sección de frutas y verduras una bolsa que contiene una patata ya lavada y cortada, lista para freír. Un producto que va a ser controversial, ya que por un lado encarece mucho el precio de la patata con respecto a lo que se paga por las patatas sin pelar ni cortar; mientras que otros defenderán lo sencillo que resulta tener unas patatas fritas en un momento.