La pizza es uno de los platos más universales. Aunque no se sabe con exactitud cuándo comenzó a prepararse, pues las masas hechas a base de harina y agua se utilizaban desde hace miles de años, su nacimiento se fecha en el siglo XVII. Más concretamente en Nápoles, donde se cree que surgió esta delicia culinaria que Italia ha exportado al mundo entero.

El pasado 9 de febrero se celebró el Día mundial de la Pizza. Con motivo de la efeméride, la Real Academia Española (RAE) aprovechó para aclarar algunas dudas sobre la pronunciación y escritura de este sustantivo.

"En el Día de la Pizza, recordamos que la secuencia «-zz-» es ajena a la ortografía del español, por lo que «pizza» se considera un extranjerismo y, como tal, corresponde escribirlo en cursiva", publicó la cuenta oficial de Twitter de la RAE.

Esto no aclaraba cómo debía escribirse en castellano, algo que llamó la atención de algunos seguidores, que preguntaron al respecto. "No hay una alternativa asentada. Se podría adaptar al español escribiendo «piza» (pron. [písa, píza]), pauta seguida en los préstamos italianos con esa misma secuencia, como «carroza», «bizarro», «gaceta»... (del it. «carrozza», «bizzarro», «gazzetta»...)".

Esta respuesta deja clara también una duda generalizada: el cómo ha de pronunciarse, que según la RAE ha de ser "písa" o "píza".