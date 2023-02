El frío y el viento han hecho su aparición en buena parte de nuestro país, pillándonos con las bufandas y los gorros casi olvidados y provocando un intenso resfriado contra el que muchos lidiamos (y contra el que otros muchos lidiarán antes de que termine este invierno tan extraño).

Pero no todo son malas noticias, ya que aunque el resfriado común - caracterizado por secreción y congestión nasal, dolor de garganta, debilidad corporal, estornudos, ronquera, malestar general, etc, no se puede evitar, sí que se puede aliviar con una dieta rica en determinados alimentos que aliviará la intensidad de estos molestos síntomas que tanto nos afectan físicamente.

Para combatir la congestión y aliviar el resfriado, Mercadona cuenta con un remedio natural. Se trata de Respir: infusión 100% natural que te ayudará a combatir la congestión nasal y respirar mejor.

Adiós a la tos de noche: el motivo por el que la gente pone una cebolla pelada en el dormitorio

Normalmente la tos se produce por una infección de las vías respiratorias y puede llegar a ser muy molesta incluso hasta a provocar vómitos. En las farmacias existen decenas de tratamientos que se pueden utilizar para aliviarla pero en la despensa también tenemos un buen número de productos que pueden ayudar a eliminarla.

Uno de los remedios de la abuela más conocidos consiste en poner una cebolla pelada en el dormitorio y dejarla toda la noche. Por increíble que parezca, notaremos como nuestra respiración mejora y esa tos. Pero este no es el único remedio. Aquí te proponemos otras 10 opciones que funcionan.