A una celebración le sigue otra casi de inmediato, al menos en las grandes superficies. Las cadenas más grandes aprovechan el tirón de estas fechas para encadenar unas con otras y ocupar los estantes con artículos relacionados constantemente. A Halloween le siguieron los adornos y motivos navideños, el recibimiento de Año Nuevo y ahora, con dos semanas aun por delante, los regalos de San Valentín. Multitud de tiendas se tiñen de color rojo para recibir con los brazos abiertos la celebración del amor con rosas, corazones o cualquier detalle romántico y Lidl no es menos.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

No obstante, de todas las colecciones siempre hay contenidos que triunfan más que otros e incluso terminan agotándose. Puede deberse a muchos factores, ya sea su utilidad, su diseño, su limitada cantidad de unidades, su precio, popularidad en redes, etc. En el caso de supermercados como estos, de tamaño más reducido y con curiosidades semanales a las que echar un vistazo en cada visita, la oportunidad de hacerse con algún producto es mucho más limitada, puesto que su permanencia es muy breve.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. Sin embargo, y pese no tratarse de un supermercado conocido por sus productos no alimentarios, su propuesta de San Valentín ha parecido triunfar entre los clientes, puesto que varios productos ya se han agotado en tienda online -o están a punto de hacerlo-.

Una estantería muy decorativa que está causando furor

Uno de estos artículos es la estantería decorativa de metal en tonos dorados. En un principio, Lidl puso a disposición de sus clientes dos modelos: uno de forma semicircular y otro hexagonal. Sin embargo, el segundo ya se ha agotado en Internet y tan solo quedan algunas unidades del primero, por un precio de 14,99 euros. sus medidas son de 45 x 35 x 10,5 centímetros y cuenta con tres pisos para colocar los adornos favoritos del comprador.