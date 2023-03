Nueva riña pública entre un cliente y un hostelero a través de las redes sociales. En este caso porque el hostelero decidió cerrar unos días por vacaciones. La respuesta del empresario ha sido tan contundente y bien argumentada que ha sido muy aplaudida en internet, hasta el punto de convertirse en viral.

Todo comenzó con el mensaje de la crítica. "Hemos venido desde Castellón y habíamos pensado en cenar en este sitio adrede. Para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones, cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados", escribió la clienta.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Éste es el comentario más desafortunado que he leído en los siete años que llevamos abiertos al público. En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería puede disfrutar de vacaciones en Navidad te sientes decepcionada, te lo haces mirar de verdad. Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local, resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible también que nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido, también nos gusta disfrutar de nuestra familia, no sólo darte de cenar a ti. La próxima vez te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones", zanjó el empresario.

La contundente respuesta ha sido muy aplaudida a través de las redes sociales, especialmente por gente del gremio. "Los camareros tenemos vida fuera de los locales donde os servimos y estamos cansados de vuestras amenazas con el no volveremos más", repudió uno. "A Amparo y más personas les falta empatía", lamentó otro. "Bien dicho. ya está bien de gente que sólo piensa en ellos", expresó un tercero.

Este tipo de confrontaciones entre supuestos clientes insatisfechos y empresarios son cada vez más habituales en la red. Especialmente en las plataformas especializadas en el sector hostelero. Por este motivo, no son pocos los hosteleros que piden a este tipo de redes sociales que, al menos, exijan a los usuarios una prueba de compra antes de escribir su comentario, como podría ser un ticket.

Esto es debido a que muchos consideran que algunos de los comentarios que se vierten son falsos. Bien por parte de clientes enfadados que tratan de hacer el mayor daño posible al establecimiento, o por la competencia.

El posicionamiento en este tipo de redes sociales es importante, según la opinión de los empresarios del sector. Y es que aseguran que cada vez son más las personas que se guían por las críticas y los rankings de internet a la hora de elegir restaurante.