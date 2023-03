Las nuevas paletas de sombras de Mercadona de las que todo el mundo habla parecen de alta gama, pero no lo son. La cadena de supermercados ha incorporado en su gama de cosméticos dos paletas para los ojos, que cuentan con 20 colores, y se presentan como la opción perfecta para el día a día. En concreto, la paleta "Nude" es una de esas propuestas en tonos claros que aportan un aspecto buena cara. La versión "Intense" está pensada para looks más potentes y maquillajes para la noche. ¿Por qué se han vuelto virales estas paletas? Por varios factores: son suaves, fáciles de aplicar y tienen un gran variedad de colores a un precio barato: ocho euros. Además, son un clon de una paleta de alta gama.

La paleta Nude se parece a la de la firma Huda Beauty. Sin embargo, no todos los colores se corresponden, tal como apuntan las youtubers de belleza que se encargan de poner a prueba productos de maquillaje. "No es un clon tal cual, pero la inspiración está ahí", comenta Marta Bel Díaz, del canal Ratolina. Pese a no ser exactamente iguales, tiene una calidad muy similar y una diferencia de precio importante: la de Huda cuesta 70 euros y la de Mercadona 8.

Las expertas apuntan a una buena pigmentación de las sombras de Mercadona, unos colores muy variados y conseguidos y una aplicación sencilla. "La intensidad de la paleta de Mercadona supera a la de Huda", sentencia Ratolina tras comparar ambas paletas en su canal de Youtube.

La paleta mate de Mercadona incluye 20 sombras de ojos altamente pigmentadas (8 sombras mate, 3 sombras satinadas, 6 sombras marmoladas de acabado metalizado, 2 sombras glitter y 1 sombra metálica). En cuanto al modo de uso se recomienda usar un pincel o la yema de los dedos para las sombras metálicas y glitter.

La paleta de sombras Intense incluye 20 sombras de ojos (7 sombras mate, 6 sombras satinadas, 3 sombras glitter, 3 sombras metálicas y 1 sombra marmolada de acabado metalizado). Esta paleta está pensada para la noche porque tiene tonos más oscuros y se debe trabajar y difuminar más para conseguir un mejor resultado. Es "perfecta para tus looks de noche, especialmente los smoky eye".