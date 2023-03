La Guardia Civil utiliza sus redes sociales para trasladar al ciudadano diversas recomendaciones para evitar males mayores. En muchos casos son recomendaciones muy útiles con cosas que a veces pasan desapercibidas para los demás. Pero no solo eso, si además lo envuelven en un ambiente "amoroso", seguro que son mucho más efectivas.

Una parte de la labor que realizan las fuerzas de seguridad del Estado es la de avisar a los ciudadanos y educar para tratar de anticiparse a los delitos. De hecho, hay delitos que se pueden evitar siguiendo una serie de pautas, que en muchos casos no son complicadas y que realmente evitan tener que ir al cuartel o a la comisaría a poner una denuncia.

Además, estos cuerpos suelen realizar diversas campañas en función de la época del año, haciéndose sobre todo muy intensa en la época navideña, porque es cuando más se incrementan las ventas en los establecimientos comerciales y, por tanto, también se incrementan los robos.

Recomendación

Y es que, en este caso, la recomendación es utilizar la mirilla de la puerta, siempre que nos llamen a ella y no sepamos quién está al otro lado. "Llaman a tu puerta y no sabes quién es, no te confíes y asegúrate que es conocido, usa ese gran invento llamado mirilla, otros se "pegan" por hacerlo".

Llaman a tu puerta y no sabes quién es, no te confíes y asegúrate que es conocido, usa ese gran invento llamado #mirilla

Otros se "pegan" por hacerlo 😄 pic.twitter.com/dgCHZv4F1g — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 17 de marzo de 2023

Y es que acompañan el tweet con una fotografía en la que aparecen tres perros tratando de meterse por el agujero de una puerta, que tal parece una mirilla. De ahí lo amoroso de la advertencia lanzada por los agentes de la Guardia Civil a través de las redes sociales.