Los productos de cosmética de Mercadona tienen cada vez más seguidoras. La marca Deliplus tiene una gran variedad de artículos de maquillaje o cuidado facial y corporal que, por muy poco dinero, dan muy buenos resultados. Una de las estrategias más comunes del supermercado para hacer que sus productos se conviertan en virales es inspirarse en otros de alta gama. Lo ha hecho con sus paletas de maquillaje o con su crema con vitamina C para el cuerpo. Sin embargo, Mercadona ha ido un paso más allá y ha lanzado un producto para las cejas que logra el efecto "microblading" que buscan muchas personas.

El lápiz de cejas de Mercadona pertenece a la colección "The Mosaic" y ha dejado con la boca abierta a muchas clientas. De hecho, el producto se ha vuelto viral en redes sociales a los pocos días de su lanzamiento. ¿El porqué de su éxito? No se trata de un simple lápiz para pintar las cejas con acabado más o menos cremoso, sino que tiene un aplicador diferente que logra un efecto "pelo a pelo", propio de tratamientos como el "microblading" o el "brow up" (nada asequibles). El cepillo que utiliza este lápiz es dentado por lo que permite maquillar las dejas sin que terminen pegadas y logra cubrir cada calva de forma natural. El producto deja las cejas muy voluminosas y sin que parezca que están pintadas.

Otro de los motivos por los que este producto se ha vuelto viral es su precio: cuesta cuatro euros. Los lápices de cejas tienen precios muy dispares que van desde los cinco euros a los veinte, dependiendo de la marca.