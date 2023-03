Hacer la compra es una de las tareas más cotidianas pero que no siempre hacemos bien. Bueno, sinceramente, casi nunca la hacemos bien. Y es que son muchos los factores (las prisas, la falta de tiempo, las tentaciones...) que hacen que, al final, acabemos comprando lo que no necesitamos o más de la cuenta, afectando directamente a nuestro bolsillo. Pero este problema se acaba hoy. Esto es todo lo que necesitas saber para no hiperventilar cuando consultes tu saldo en el banco.

El mejor momento del día: Si tu agenda te lo permite compra siempre por la mañana. Las estanterías del supermercado están llenas y, al no faltar lo que queremos, improvisamos menos. Además lo normal es que hayamos acabado de desayunar y no estemos presas de la gula y el hambre. Ni que decir tiene el mal para nuestra economía que supone ir al supermercado con hambre. Ir a comprar después del trabajo y cuando ya nos hemos librado de toda obligación nos puede abocar al fracaso ya que al estar más relajadas no somos tan prácticas. Si solo puedes ir al final de la jornada no te lamentes que también tiene su ventaja: muchos productos perecederos están en oferta porque al día siguiente ya no se podrán vender. El mejor momento de la semana: Ponte un día y cúmplelo de forma que no tengas que dar varios paseos por el supermercado a la semana. Mentalízate, comprarás un día y con eso tienes que organizarte toda la semana. Al final crearás hábito y se reducirán mucho las compras tontas de los 'por si acaso' y los 'hoy me lo merezco'. El mejor momento del mes: Ir a comprar el día que te han ingresado la nómina y nos creemos millonarias no está bien, hacedme caso. Lo ideal es comprar siempre como si estuviéramos en la última semana del mes y no tan desahogadas. Aplica la regla del euro y haz números Para llevar las cuentas de la compra a rajatabla no hace falta ser un hacha en matemáticas, y además hay varios truquitos para que las cuentas nos salgan todavía mejor. Por ejemplo, comprar a euro la fruta y la verdura, algo que en España es súper factible. Así gastaremos en cifras redondas y ajustaremos mucho nuestro presupuesto semanal. ¿Más trucos para controlar el gasto? En el supermercado usa la calculadora del móvil para ir sumando y evitar sobresaltos en la caja, y mucho mejor si al anotar los precios redondeas al alza (si este bote de zumo vale 1,79 euros súmalo como 2 euros, y así sucesivamente). Te irás a casa satisfecha y contenta, ya verás. También es importante llevar la cantidad en efectivo, aunque en estos tiempos que además se aconseja pagar con tarjeta, una buena idea puede ser hacernos con una tarjeta de compra con saldo limitado con la que pagar y así no pasarnos. Hagamos oficial el día de las sobras Antes de pensar en una compra nueva anota en esa lista de la compra que ya tenemos configurada lo que tenemos que añadir y lo que tenemos que eliminar. Y hazlo después de dedicar un día a comer todas esas sobras que han ido acumulándose, incluidos los alimentos que estén a punto de caducar o de ponerse en mal estado. Por ejemplo, que el viernes sea el día del tapeo con una rica ensalada de frutas de postre. O, ¿quién dice que no a unas croquetas con la carne del cocido que sobró ayer? ¡Ni yo, ni tú, ni nadie! Planifica tus comidas antes de ir a comprar Y nunca al revés. No planifiques lo que vas a comer en el supermercado sino ve al supermercado con la cabeza bien ordenada con el menú de la semana ya previsto. Así evitaremos comprar de más o caer en tentaciones innecesarias. La compra por internet o por encargo para recoger en el supermercado también es una buena forma de comprar de forma más consciente. El truco viral que circula por internet Por si todos estos trucos no fuesen suficientes, en Tik Tok circula un vídeo subido por el usuario muestrasgratisespn, en el que presume de ir llenado su cesta de la compra con numerosos productos sin tener que pagar nada por ellos. #supermercado #mercadona #comprainteligente #ahorrar #compragratis #cuponmania #cuponmaniacos #ofertas ♬ Malas Decisiones (Sped Up Version) - Kenia OS @muestrasgratisespn No me gusta comprar en fin de semana pero había que aprovechar para crecer mi Chequeahorro 😁 #carrefour "Seis geles de ducha y me devuelven el 100%, seis packs de jamón cocido y me devuelven el 100%...". De esta forma, el tiktoker va narrando su jornada en el supermercado que concluye con una compra valorada en 65 euros pero por la que le acaban devolviendo 71,20. "Básicamente, me pagaron por llevarme esto". Al parecer, todo se debe al Cheque Ahorro del que los socios de un famosos hipermercado francés pueden utilizar para hacer sus compras. La forma de aprovecharse de estos descuentos consiste en ir acumulando ahorro cuando se compra en estos establecimientos y se abona el importe con la Tarjeta Pass o la tarjeta de El Club.