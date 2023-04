El calzado es una parte imprescindible en el estilo de cualquier persona. Tanto la ropa como lo que portes en los pies van de la mano, ya que un mal calzado o una camiseta que no combine podría terminar de estropear el resto del look que tanto has pensado. Una apuesta segura a la hora de vestirse cuando tienes pocas ideas es el color negro. Es elegante y fácil de llevar, además de que favorece y resalta la figura. Si bien es importante tener todo tipo de zapatos y zapatillas en el armario para adaptarse a cada situación también lo es mantenerlos limpios ´-en una bota negra se notará incluso más la suciedad que en una de otro color-.

Una de las apuestas más recurrentes del público dadas su popularidad, variedad y precios de sus productos son las tiendas pertenecientes a Inditex. Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Bershka ha sido una de esas tiendas en expansión. En este establecimiento hace tiempo que no sólo se vende ropa, ya que es muy fácil encontrar también accesorios con los que terminar de completar cualquier conjunto. Las redes sociales son un foco muy importante para hacer que algunos productos en específico se viralicen. Claro está que no se hace viral cualquier tipo de compra. Normalmente se trata de artículos accesibles para todos los públicos, tanto por precio como por punto de venta. La clave no está solo en estas cuestiones: el curioso aspecto de algunas compras es muy importantes. Es lo que ha ocurrido con estos botines que Bershka ha puesto a la venta en su web. Se trata de un calzado de tacón con plataforma ajustado y de punta cuadrada. Está disponible tanto en color negro como blanco y tiene disponible una opción estándar y otra con plataforma XL. Este segundo modelo además cuenta con un descuento del 30% y su precio pasa de los 45,99 euros a los 32,19 euros. En el caso del modelo sencillo el precio se mantiene en los 35,99 euros y podrás encontrarlos desde la talla 34 a la 42.