Sin cortarse ni un pelo. Así responde un hostelero gallego a las malas críticas a través de internet. Su dureza y ausencia de complejos a la hora de despejar balones y los insultos a aquellos usuarios que hacen malas valoraciones del establecimiento le han convertido en viral.

El hostelero en cuestión regenta un establecimiento en Galicia que actualmente cuenta con una valoración de 3 estrellas sobre 5 de un total de 727 reseñas. En varias de ellas critican la calidad de la comida, la mala organización del establecimiento, los precios y la limpieza.

Lejos de lo que hacen otros compañeros de profesión, que deciden no contestar a estas críticas o hacerlo con mensajes anodinos, este hostelero no se muerde la lengua y planta cara a aquellos críticos que considera irrespetuosos. Varios ejemplos:

"Dos turnos y tienes que decir la comida que vas a pedir antes de las 12 de la mañana. No puede ser que hora y media más tarde todavía estemos esperando por la comida, que haya una falta de educación tan grave por parte de los propietarios (si queréis ver el nivel sólo tenéis que leer las respuestas que han dado a quienes han hecho una crítica aquí), y el estado de limpieza es digno de una inspección de Sanidad", critica uno de los comensales insatisfechos, que firma el comentario como "Tam Tam".

El empresario no duda en responder. "No sé si eres tan tan tonto como tu nick indica o te lo haces. Gracias a locales como este y otros pocos este pueblo es ahora lo que es. Hace 43 años que empezamos en esta playa donde no había ni una rata. Cállate e infórmate ton to, una terraza al aire libre encima de la arena y tiene suciedad, ¿quieres que te barra la playa? Ignorante".

Hay más. Aquí otra crítica: "Un desastre. Reservas mesa para cenar, llegas a tu hora y no te sientan. Media hora después te sientan. No te atienden... otra media hora después nos toman nota. Pasan otros 30 o 40 minutos y cuando reclamas te dicen que si tienes algún problema que te vayas a otro sitio, cuando saben que ya no van a servirte en ningún lado. En cualquier caso nos fuimos. Desastre de servicio y de atención. El restaurante de al lado mucho mejor".

Y nueva respuesta singular del propietario: "Chupa gaitas, ¿donde fue eso? Aquí no, lamefístulas".

Otro ejemplo. "Bochornoso. La peor experiencia de mi vida. La comida tardó mas de una hora en salir. Además, sacaron todo junto. Los camareros, maleducados. El más maleducado de todos, el dueño. Grosero y chulo. Nunca volvería a un sitio así. Sinceramente, ni se te ocurra ir", escribió un comensal quejoso.

La contestación del empresario estuvo un tanto fuera de lugar: "Para chulo mi pirulo y creo que te gustó".

Las duras respuestas del empresario han sido tomadas con humor por muchos internautas, que las han compartido por redes sociales. Su éxito ha sido tal que se han convertido en virales. "Me meo"; "es lo mejor que he visto", aseguran muchos a través de Twitter, donde más han triunfado los insultos del peculiar hostelero.