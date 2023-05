Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

El problema de la venta online es que muchas veces los gastos e envío son tan elevados que preferimos ir presencialmente a la tienda. Lo que muchos desconocen es que si pedimos a nuestro cajero que nos de un código para hacer la compra online, el envío a domicilio nos saldrá gratis. Así de simple.

La bayeta milagrosa de Lidl

Hace días te contábamos un tipo de bayeta que está triunfando en ventas pero que no es la única que arrasa en el mercado. Ni mucho menos. En ese caso era una bayeta adecuada para los cristales. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la limpieza de armarios o de otro tipo de superficies? Necesitamos un producto específico que nos pueda ayudar a la limpieza y que no sea demasiado caro (todos tenemos que apretarnos el cinturón). Por eso te ofrecemos una alternativa que puede ser más que útil: se trata de la bayeta “ecológica” que se vende bajo marca blanca en multitud de supermercados y grandes superficies y que está arrasando en redes.

“Es muy útil y sirve para todo”, comenta una usuaria de este tipo de productos que utiliza los foros de internet para enviar recomendaciones y para comentar el uso de productos. Esta usuaria hace hincapié en que este producto sirve tanto para muebles como, por ejemplo, para pantalla de televisión o de ordenador, por ejemplo. No es difícil encontrar trucos de este tipo en la red. De hecho no son pocos los usuarios de redes sociales que a lo largo de los últimos meses se han abierto canales a través de internet (normalmente en redes sociales de uso masivo) para comentar cómo utilizan un determinado producto o para dar consejos acerca de cómo hacer de una forma más rápida, fácil y sencilla las tareas de la casa. Pero no te preocupes si no encuentras títulos que sean sencillos: nosotros de los resumimos.