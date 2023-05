Uno de los mayores placeres del verano es sin duda alguna refrescarse y quitarse el calor asfixiante de encima. Hay quienes optan por darse un baño de agua fría para quitarse el sudor, aunque no siempre tendremos una piscina o una manguera disponibles. Una de las soluciones favoritas es sin duda llevarse a la boca un helado recién sacado del congelador. Su sabor y la sensación de refresco que da al cuerpo lo hacen sin duda una alternativa ideal, si no fuera porque no es recomendable abusar de ella. Y es que los helados de supermercado suelen estar llenos de azúcar e ingredientes cuya ingesta no debe hacerse de manera usual.

El supermercado ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. En este caso, los usuarios podrán encontrar unos helados de la marca Leone y que llevan por nombre 'Alive'. Son dulces con altos niveles de proteínas y cada paquete incluye cuatro helados. Además, contiene bajos niveles en azúcar, con solo 61 calorías por cada porción. Hay varios sabores disponibles: vainilla y chocolate. Su precio es de 3,99 euros. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.