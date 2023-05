La adquisición de entradas para cualquier evento a través de Internet se ha convertido en el método más habitual. La conexión y compra online ahorra tanto el desplazamiento hasta los mismos recintos como las larguísimas colas al sol o bajo la lluvia. No obstante, este tipo de compras no nos quitarán de tener que esperar; las citas como conciertos muy esperados también traen consigo minutos de espera para poder hacerte con la butaca o el ticket en pista que quieras y más se adapte a tu presupuesto. Últimamente se ha vuelto más recurrente la queja por los precios de algunos eventos, a cuyo precio estipulado se le suma otro gasto más: el de gestión.

Este coste adicional es utilizado, según las empresas, para gestionar la tramitación de dicha entrada adquirida y se cobra por cada tíquet que saques pese a hacer una compra conjunta. La OCU -Organización de Consumidores y Usuarios- ha denunciado este hecho, habitual en las entradas para los festivales de verano para los que cientos de personas estarán buscando entradas. Si vas a comprar online, por lo tanto, has de tener en cuenta tanto el precio de la entrada como estas variaciones que se sumarán al final del pago.

La Organización ha calificado este tipo de costes como “injustos” ya que, argumentan, la gestión realmente recae sobre las personas que se están haciendo con la entrada y las empresas no hacen nada de por medio. En un sondeo hecho sobre entradas de fútbol, cine, conciertos y todo tipo de espectáculos han sacado en claro que estos gastos pueden superar el 10% del precio de la entrada en sí y tan solo un 20% de las empresas no incluyen este sobrecoste.

La OCU señala que, en el caso de las páginas de reventa, sí que existe una gestión intermedia de un particular para distribuir los tíquets. Sin embargo, no recomiendan la adquisición en este tipo de negocios y piden una normativa sobre reventa de entradas online que establezca qué establecimientos son fiables y verifique si las entradas puestas a la venta son reales y no se trata de una de las tantas estafas creadas en este tipo de comercios.