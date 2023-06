¿Es queso todo lo que reluce en una pizza? La respuesta es no. Los españoles no saben verdaderamente qué están comiendo cuando piden una pizza, según un estudio de Domino's Pizza.

Aunque el queso el ingrediente que más importancia dan a la hora de elegir una pizza (en un 80% de los casos), desconocen si se trata de queso 100% natural o con aditivos. Es más, casi el 90% de los consumidores no está seguro de que lo que está comiendo en su pizza es queso; y el 70% de la población española no sabe distinguir entre fundido para pizza y queso fundido. Y es que no todo lo que parece queso lo es.

El queso que no es queso

Algunas cadenas de venta de pizzas no usan queso en sus para abaratar costes. Estos productos, que no son queso, suelen incluir grasas vegetales y aditivos como antioxidantes, estabilizantes o antiaglomerantes para conseguir una textura y sabor semejante al queso.

Teniendo en cuenta que para el 98% de los consumidores españoles es importante que los ingredientes de su pizza sean naturales, sorprende que el 68% desconoce la composición que debe llevar el queso para tener legalmente esa denominación.

Según marca la ley que regula la norma de calidad para quesos, queda expresamente prohibido la presencia en el queso de grasas o proteínas distintas a las de la propia leche, así como una composición láctea mínima determinada. Todo lo demás no se puede llamar en absoluto queso.

De ahí, que estén apareciendo términos como fundido para pizza que pueden inducir a error, como se extrae de la investigación de Domino's y que está siendo empleado por otras cadenas de pizzerías con el fin de abaratar costes.

El 70% de los consumidores cree que el fundido para pizza es queso; cuando esa no es la realidad ya que ni siquiera puede incluir la palabra queso, porque no cumpliría con la legislación vigente.

Según el estudio realizado por la marca, se sabe que para más del 80% de los españoles el queso es lo más importante a la hora de elegir una pizza; seguido del bacon (55%) y jamón york (50%). La textura, sabor y cremosidad que aporta la mozzarella en esta receta es fundamental para conseguir elevar a otro nivel cada porción de pizza.