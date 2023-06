Si has recibido un mensaje de correo electrónico o un sms de una empresa de mensajería y no tenías constancia de ningún pedido, debes tener en cuenta varias cosas antes de pinchar ningún enlace o abrir el mensaje. El mundo de las estafas es muy amplio y cada tipo de engaño recibe un nombre distinto. Uno de los más conocidos sin duda es el phishing, que consiste en el envío por parte de un criminal de correos electrónicos en los que intentan hacerse pasar por empresas u organismos públicos. El phishing entra dentro de este amplio grupo de estafas en la red y consiste en el envío por parte de un ciberdelincuente de un correo electrónico haciéndose pasar por una institución pública, una empresa, tu banco, etc. Normalmente, este tipo de mensajes suelen ser enviados por el dispositivo móvil directamente a la carpeta de spam, pero puede ser que alguno acabe en la bandeja de entrada de la aplicación.

Alerta: vas a recibir este SMS en tu móvil y es una estafa Todos estos engaños entran dentro de la conocida como ingeniería social, un método que recoge todos estos engaños para ganarse la confianza de un usuario tras hacerse pasar por un familiar o entidad con la que tenemos contratado algún servicio. Su objetivo es conseguir que piques y termines cediendo contraseñas, números de teléfono u otros datos confidenciales. La Guardia Civil suele estar al tanto de esta clase de estafas y las pone en conocimiento de la ciudadanía a través de sus redes sociales junto a una serie de consejos para no picar en cualquier intento. ⚠️ #AVISO ‼️Correos está siendo suplantado por medio de correos electrónicos fraudulentos con el objetivo de robar datos personales. #NoPiques es #phishing, solicitan que se modifique la fecha de entrega de un paquete para proceder a su reenvío.ℹ️🔗https://t.co/0hGC1fet9v pic.twitter.com/m1byuNIPaJ — Guardia Civil (@guardiacivil) June 22, 2023 “El envío no recogido se ha devuelto al remitente porque el tiempo de recogida ha vencido”, dice el mensaje desde un remitente llamado “De la carga a la descarga”. A continuación, te pide que escojas una nueva fecha de entrega a través de un enlace en el que tendrás que ceder una serie de datos personales a través de los que accederán a tus cuentas. “Correos está siendo suplantado por medio de correos electrónicos fraudulentos con el objetivo de robar datos personales”, advierte la Guardia Civil, cuya recomendación principal es no acceder a esta clase de enlaces y contactar con la empresa de mensajería oficial para ver si se trata de un mensaje real.