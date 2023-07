El verano está a la vuelta de la esquina y no hay mejor momento que estos meses para salir a disfrutar al aire libre. No hace falta esperar a las vacaciones para llevar a cabo pequeñas escapadas familiares con las que ir a hacer una ruta en familia, pasar el día fuera de casa o cualquier tipo de actividad en exteriores. Si optas por hacer un picnic, debes contar además con un equipamiento suficiente para hacer de la velada un momento de lo más agradable.

A nadie le gusta disfrutar de un almuerzo a una temperatura que no es la adecuada; un gazpacho no estará igual de bueno caliente, al igual que unas lentejas saben mucho mejor si no están frías. Por eso, normalmente las salidas requieren de una cierta preparación antes de llevarlas a cabo. Durante esta época del año no te costará tanto esfuerzo encontrar en cualquier supermercado productos orientados a decorar los exteriores de la casa o luchar contra los inconvenientes que trae consigo el calor. Aldi crece en España a un ritmo exponencial en España. Suma ya más de 350 supermercados repartidos por todo el país. La cadena alemana que vio la luz en el año 2002 tuvo una época de crisis de la que ha sabido recuperarse. Tanto es así que se ha presentado como una competencia directa a Lidl, ya que sus modelos de negocio son prácticamente iguales y destacan por cuestiones similares.

La cadena de supermercados no deja de sorprender a sus clientes con la amplia gama de artículos temporales que llegan a sus cajones y estantes de forma semanal. Más allá de las ofertas en la web, donde se pueden seguir adquiriendo muchos de esos productos, los clientes pueden encontrar productos según la temática por precios muy competitivos: Bricolaje, manualidades, ropa para adulto y para niño, higiene, limpieza, mascotas, etc.

Si eres de los que está planeando las primeras salidas, en el catálogo quizás encuentres algunas ideas de lo que necesitarás llevar. Entre la oferta destaca una cesta térmica plegable que cuenta con un compartimento principal amplio para meter dentro los táperes o envases que quieras transportar sin problema. Está disponible en colores: estampado, negro, violeta, gris y azul marino. La tapa que lo cubre es aislante y se cierra con cremallera y tiene un precio de 9,99 euros.