A la Agencia Tributaria siempre hay que tenerle respeto. En primer lugar porque todo el mundo debe contribuir al país haciendo frente a los impuestos. Y también, porque no decirlo, por temor, ya que recibir una notificación de Hacienda casi siempre conlleva, como mínimo, un enorme susto, cuando no un dolor de cabeza, trámites y, en algunos casos, sanciones económicas por no haber efectuado correctamente algún pago o por errores en la confección de la declaración de IRPF.

Pero no debemos olvidar que gracias a la recaudación de impuestos contamos con una sanidad y educación públicas, entre otros servicios. Y que por eso es deber y obligación de todo español pagar tasas e impuestos, y también es deber de Hacienda velar para que eso ocurra. No perderás más dinero con Bizum: esto es lo que tienes que hacer si no te llegan las notificaciones Uno de las mayores dudas sobre Hacienda y la declaración de ingresos es cómo tributan las transferencias bancarias y a partir de qué cantidad comienza Hacienda a investigarlas. En los últimos años este tipo de operaciones bancarias se han multiplicado, sobre todo por el imparable desarrollo de la banca electrónica. La creación de la funcionalidad de pagos de Bizum al paquete de servicios de las entidades bancarias es un paso más. Gracias a los sistemas online podemos transferir cualquier suma de dinero en cuestión de segundos. Mientras que a través de Bizum se pueden transferir hasta 500 euros en tan solo unos clics, la cantidad a declarar cuando realizamos una transferencia bancaria es bien distinta. Estas son las únicas ciudades de España donde puedes pagar las multas por bizum El límite de Bizum Según la Ley General Tributaria, los bancos están "obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas". La cantidad de dinero a partir de la cual hay que declarar ante Hacienda es 10.000 euros: a partir de esta cantidad, los ciudadanos están obligados a incluirlo en la declaración de la renta. Aunque la cantidad obligatoria para dar explicaciones a la Agencia Tributaria es 10.000 euros, es importante recordar que el organismo vigila todos los movimientos y puede solicitar al banco que le suministre los datos independientemente de la cantidad enviada. Y también, como no, vigila los movimientos hechos a traves de Bizum. Cuidado con las sancoines de Bizum Los contribuyentes deben dar cuenta de las transferencias superiores a 10.000 euros a través del modelo y quienes no lo hagan, se enfrentan a sanciones de entre 600 euros y hasta el 50% de la cantidad enviada. Además, si no se justifica el origen del dinero se pueden imponer multas leves, de hasta 60.000 euros; o muy graves, de más de 150.000 euros. Por eso hay que tener cuidado con las transferencias de Bizum, que si bien tienen un límite en cada una de ellas, sis e hacen reiteradamente a la misma persona y acaban sumando una cantidad desorbitada, pueden levantar las sospechas de Hacienda si no se declara adecuadamente.