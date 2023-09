El café es un esencial para la rutina de muchas personas. Empezar con una taza cada mañana puede ser la diferencia entre afrontar el día con energía o que la jornada laboral se haga cuesta arriba. Sin embargo, preparar un café de la manera más natural posible suele requerir de un tiempo que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar. Y es que hay muchos métodos para hacer esta bebida según el sabor que prefieras, cuánto quieras dedicarle, el precio de las herramientas con el que lo elabores.

Son muchos los beneficios con los que cuenta la cafeína, siempre y cuando se tomen las dosis recomendadas. Según los expertos, lo ideal es tomar como mucho entre tres y cuatro tazas al día, lo que equivale a 400 miligramos de cafeína. Eso sí, esto dependerá de según cómo lo consumas, ya que no será lo mismo tomar café molido que una taza de instantáneo.

Sus efectos se hacen notables después de entre 15 y 45 minutos después de beberse una taza y aportan muchos nutrientes para el cuerpo, entre los que destacan las vitaminas y los minerales. Además, es rico en antioxidantes y puede ayudar a proteger frente a problemas como el cáncer, el ictus o las enfermedades coronarias. Hay que tener en cuenta que un consumo elevado podrá ser más negativo para la salud y actuar de la manera contraria. Los dolores de cabeza, el imnsomnio o la ansiedad pueden ser algunas de las consecuencias del abuso de la cafeína.

Además, debe tener en cuenta si el paquete que tienes en casa sigue estando en condiciones para ser ingerido o no. Muchos se preguntan si en realidad el café caduca o no pasa nada si toman de un envoltorio abierto. Si miras la fecha te darás cuenta de que se trata del consumo preferente, ya que el café no caduca. Sin embargo, sus prioridades se irán perdiendo conforme pase el tiempo, así que lo mejor es que se consuma lo antes posible y no dejar que pase el tiempo.

Es recomendable consumir el paquete antes de que se venza la fecha de consumo preferente, que suele ser de doce meses, ya que después puede ponerse malo. Esto dependerá de la forma en la que se guarde el paquete. Si lo has abierto y quieres guardarlo, asegúrate de sellarlo bien antes de que se estropee. Si no sabes cuándo has abierto el paquete, lo mejor es que te ahorres un problema y lo tires a la basura.